Dokumentarna serija "Lažni prorok" (4 epizode) prati priču o Semjuelu, samoprozvanom proroku koji je oko sebe izgradio zajednicu sledbenika uverenih da ima posebnu vezu s Bogom.

Na početku je delovao kao harizmatični duhovni vođa koji nudi odgovore, isceljenje i smisao, ali s vremenom se otkriva mračnija strana njegovog delovanja.

Serija kroz konkretne ispovesti bivših članova pokazuje kako je Semjuel postupno preuzimao kontrolu nad njihovim životima. Ljude je uveravao da moraju da mu budu potpuno odani, a mnogi su zbog toga prekinuli kontakte s porodicom.

Posebno uznemirujući deo odnosi se na manipulaciju kroz religiju. Semjuel je svoje odluke predstavljao kao "Božju volju", čime je gušio svaku sumnju. Oni koji bi ga dovodili u pitanje bili su javno posramljivani ili proglašeni izdajnicima.

Serija otkriva i finansijski aspekt, gde su sledbenici davali novac i imovinu verujući da time služe višem cilju, dok je Semjuel živeo znatno luksuznije nego što je to prikazivao.

Jedan od ključnih trenutaka dokumentarca je svedočanstvo osobe koja je uspela da pobegne iz zajednice, opisuje osećaj straha, ali i olakšanje kada je shvatila da je godinama bila pod psihološkom kontrolom.

Posebno šokira podatak da je imao 23 supruge unutar zajednice, koje su verovale da je takav odnos "Božja volja", dok su neke od njih kasnije svedočile o kontroli, pritiscima i zlostavljanju.

Na kraju serije otkriva se i pravni epilog celog slučaja – Semjuel je osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu (više od 15 godina) zbog niza teških krivičnih dela, uključujući seksualno zlostavljanje nad maloletnicama, koje su mu ujedno bile i žene, manipulaciju i prisilu nad svojim sledbenicama.

