Tridesetdvogodišnji muškarac podvrgnut je hitnoj operaciji u Kini nakon što su lekari u njegovom telu pronašli živin toplomer, koji je progutao pre čak dve decenije. Zahvat je izveden u univerzitetskoj bolnici u Vendžouu, gde su stručnjaci uspešno uklonili predmet – potpuno netaknut.

Rutinska poseta bolnici zbog bolova u stomaku pretvorila se u neverovatno otkriće za tridesetdvogodišnjeg muškarca iz kineskog grada Vendžoua. Pacijent, prezimena Vang, javio se u na odeljenje bolnice Medicinskog fakulteta Vendžou, žaleći se na jake bolove. Lekari su ga odmah poslali na dijagnostiku, a snimci su otkrili nešto potpuno neočekivano - u njegovom dvanaestopalačnom crevu, početnom delu tankog creva, nalazio se dugačak i oštar strani predmet. Sumnje su se ubrzo potvrdile: bio je to stari živin toplomer, prenosi PubMed Central.

Stanje je bilo alarmantno. Lekarski rim je utvrdio da vrh toplomera direktno pritiska zid creva stvarajući visoki rizik od perforacije i teškog unutrašnjeg krvarenja. Svako odlaganje moglo je da bude kobno. Kada su suočili pacijenta s otkrićem, Vang je priznao neverovatnu priču koja stoji iza misterioznog predmeta. Ispričao je kako je slučajno progutao toplomer kad je imao 12 godina. U to vreme, rekao je, previše se bojao roditeljske reakcije da bi im priznao šta se dogodilo.

Njegovi roditelji su, prisetio se, bili zauzeti poslom, a kako on sam nije osećao nikakve bolove ni neposredne simptome, incident je s vremenom jednostavno zaboravljen. Dvadeset godina toplomer je ostao skriven u negovom telu, ne izazivajući primetne probleme sve do nedavne pojave bolova u stomaku koji su ga napokon i doveli u bolnicu. Lekari su shvatili da nemaju vremena za gubljenje i pripremili su ga za hitan operativni zahvat.

Iako je sama operacija uklanjanja trajala svega dvadeset minuta, bila je izuzetno zahtevna i osetljiva. Toplomer se nalazio u neposrednoj blizini žučnih kanala, što je predstavljalo značajan rizik od oštećenja crevnog zida tokom postupka. Hirurzi su morali da postupaju s krajnjim oprezom, ali zahvat je uspešno završen. Na opšte iznenađenje, toplomer je izvađen potpuno netaknut, premda su oznake za merenje temperature na staklu s vremenom potpuno izbledele.

Toplomer koji su izvadili pacijentu iz stomaka nakon 20 godina Foto: PubMed Central

Stručnjaci upozoravaju da živini toplomeri predstavljaju dvostruku opasnost kao strano telo. Osim rizika od povreda zbog oštrog stakla, curenje žive unutar tela moglo bi da izazove katastrofalne posledice. Iako medicinska literatura beleži da je apsorpcija žive kroz zdravi probavni trakt izuzetno niska, manja od 0,01 odsto, situacija bi bila drastično drugačija da je došlo do pucanja creva. U tom slučaju bi prodiranje žive u trbušnu duplju moglo da dovede do teškog oštećenja centralnog nervnog sistema, bubrega i razvoja hroničnih upala. Srećom po Vanga, zahvaljujući glatkom obliku toplomera i zaštitnoj ulozi unutrašnjih organa, do spontanog pucanja nije došlo ni nakon dvadeset godina.

Slučaj gospodina Vanga, iako bizaran, nije jedinstven. Prema podacima kineskih medija, više od milion ljudi u Kini svake godine zatraži lekarsku pomoć nakon što slučajno proguta strani predmet. Deca čine više od 60 odsto tih slučajeva, a među najčešće progutanim predmetima su riblje i pileće kosti, baterije, magneti i zubne proteze. U jednom sličnom slučaju, šezdesetčetverogodišnjaku je iz tela uklonjena četkica za zube koja je tamo stajala čak 52 godine. I on ju je, baš poput Vanga, progutao kao dvanaestogodišnjak i incident sakrio iz straha od roditelja.

Stručnjaci iz endoskopskog centra bolnice u Vendžouu uputili su jasan apel javnosti. U slučaju da osoba slučajno proguta strani predmet, trebalo bi odmah da prestane da jede i pije, smanji gutanje i govor, te da bez odlaganja potražiti hitnu lekarsku pomoć. Vangova priča služi kao neverovatan podsetnik na to kako dečja tajna, rođena iz straha, može decenijama da ostane skrivena i pretvori se u opasnost koja ozbiljno ugrožava život.

