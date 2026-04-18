Kada je Bela Dejvis sa samo 17 godina saznala da je trudna, bila je ispunjena nervozom pitajući se šta će biti sa njenim životom. Ono što tada nije mogla ni da zamisli jeste da će manje od dve godine kasnije svesno raditi na trećem detetu, uprkos tome što su joj ljudi govorili da je njen „život gotov“.

Danas, kao devetnaestogodišnjakinja, Bela je majka troje dece i tvrdi da se ne kaje, poručujući da će njene 40-e biti „lit“ (fenomenalne). Iako se suočava sa lavinom kritika na mrežama zbog tri tinejdžerske trudnoće, ona koristi zlobne komentare kao motivaciju da poboljša život svoje porodice.

Bela i njen verenik, Rizon Robison, roditelji su troje dece sa veoma neobičnim imenima:

Polaris Bear (3 godine)

Centauri Sol (2 godine)

Slade Clay (11 meseci)

„Suočili smo se sa mnogo osuda i uvek su nas gledali s visine“, kaže Bela, koja dolazi iz Solt Lejk Sitija u Juti. „Ali to nas je nateralo da radimo jače i brže. Osećam da smo mnogo zreliji od svojih vršnjaka, a naša deca će biti odrasla dok smo mi još mladi.“

Finansijska nezavisnost i podrška porodice

Kada su prvi put saznali da će postati roditelji, Bela i Rizon su živeli u podrumu kod njenih babe i dede. Iako je osećala da je neki članovi porodice osuđuju, imala je punu podršku majke, koja je i sama postala majka u 30-im godinama.

Par se iselio u sopstveni stan nekoliko meseci nakon prve trudnoće. Bela, koja radi u marketingu, ističe da nikada nisu finansijski oskudevali: Odselili su se sa njenih 17 godina i od tada sami izdržavaju porodicu.

"Rizon i ja smo vredni radnici i znamo kako da obezbedimo sve za decu. Zarađujemo novac.“

Odgovor na hejt i snovi o budućnosti

Na društvenim mrežama su je često pratili surovi komentari poput: „Život ti je uništen“, „Ostaviće te pre nego što se porodiš“ i „Trebalo je da držiš noge skupljene“. Bela kaže da se na takve opaske uglavnom smeje jer dolaze od „tužnih ljudi bez dece“.

Iako trenutno ne koristi kontracepciju, Bela planira da svoju decu uči o bezbednom seksu, mada lično ne preferira pilule kao metodu. Što se tiče njenih ambicija, one su i dalje „među zvezdama“:

„Nisam slušala druge i uzela sam život u svoje ruke. Naš cilj je i dalje da budemo astronauti. To je naš san od detinjstva. Trenutno smo na maloj ’roditeljskoj pauzi’ dok ne sredimo život i uštedimo dovoljno novca da nastavimo rad na tome.“

Bela insistira na tome da će, kada deca porastu, ona i njen verenik nastaviti da ostvaruju svoje velike snove dok su još u punoj snazi.