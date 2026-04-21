Slušaj vest

Džil Brand, koja važi za prvu bebu rođenu uz pomoć gestacijskog surogatstva, proslavila je 17. aprila svoj 40. rođendan, obeleživši tako ne samo važan lični jubilej, već i jedan od velikih trenutaka u istoriji moderne medicine.

Kako je ispričala u zajedničkom intervjuu sa majkom Sendi za NBC News, njen rođendan nosi i posebno istorijsko značenje, jer predstavlja „prvi put u ljudskoj istoriji da je žena rodila bebu sa kojom nije imala nikakvu genetsku vezu“.

Vest o ovom jubileju izazvala je veliku pažnju, budući da priča o Džilinom rođenju nije samo porodična priča o ljubavi, gubitku i nadi, već i svedočanstvo o hrabrosti ljudi koji su odlučili da pomere granice tadašnje medicine.

Emotivna objava na Instagramu

Džil Brand se povodom ovog jubileja oglasila i na Instagramu, gde je objavila isečak iz svog televizijskog gostovanja, uz emotivnu poruku u kojoj je još jednom istakla koliko je priča o njenom rođenju posebna i važna.

„Počastvovana sam što sam sa svojom mamom gostovala na @nbcnewsnow da ispričamo priču o tome kako je nastalo #gestacijskosurogatstvo“, napisala je ona.

Dodala je da je to „priča o kreativnosti, upornosti, malo drskosti, sreći i mnogo ljubavi“.

U nastavku objave osvrnula se i na svoje roditelje, naglašavajući koliko je zahvalna što ih je imala.

„Koliko sam samo srećna što imam takve roditelje? Za tebe, tata. Mama i ja čuvamo tvoje nasleđe.“

Godinama je živela daleko od reflektora

Iako danas i sama ima troje dece, Džil Brand je veliki deo života provela van javnosti. Njena porodica, uprkos tome što je bila deo medicinske istorije, trudila se da joj obezbedi što normalnije odrastanje.

U razgovoru za NBC News, Džil je objasnila da je tokom prve godine njenog života bilo nešto medijske pažnje i vesti o tome, ali da je njena majka veoma brzo odlučila da porodicu skloni od javnosti.

„Tokom prve godine mog života bilo je malo publiciteta i ponešto medijske pažnje, ali moja mama je zaista želela privatan život“, rekla je Džil.

Potom je objasnila i kako je njena majka gledala na sve to.

„Ona uvek kaže: ‘Samo sam želela da uživam u tebi. Želela sam da uživam u tebi i tvojim sestrama.’“

Džil i njena majka odlučile su da sada, decenijama kasnije, ipak javno ispričaju svoju priču, i to nakon smrti njenog oca, doktora Eliota Rudnickog, koji je preminuo prošle godine.

Govoreći o njemu, Džil je rekla:

„Mislim da nas gleda i mislim da je veoma, veoma srećan.“

Na to se njena majka Sendi nadovezala rečima:

„Verovatno govori: ‘Bilo je i vreme.’“

Kako je doktor Eliot Rudnicki postao pionir gestacijskog surogatstva

Pitanje koje se prirodno nameće jeste kako je Eliot Rudnicki postao čovek kojeg danas mnogi nazivaju „ocem gestacijskog surogatstva“.

Prema rečima njegove supruge Sendi, priča počinje još na samom početku njihovog braka, kada je ona već znala da ne može da iznese trudnoću. Nakon uklanjanja jajovoda, lekari su joj rekli da neće moći da nosi dete.

Sendi je priznala da je zbog toga u jednom trenutku osećala da nije fer da jedan uspešan kardiolog uopšte oženi nju, s obzirom na to da nije mogla da mu rodi dete.

„On je uglavnom uvek sledio želje svojih roditelja“, rekla je ona. „U ovom slučaju, a možda i jedinom slučaju u svom životu, pobunio se. Oženio je mene.“

Ta odluka postala je temelj jedne duboko emotivne, ali i izuzetno teške porodične priče.

Posle usvajanja dve ćerke pojavila se nova nada

Nakon što su usvojili dve ćerke, Sendi i Eliot počeli su da se pitaju da li bi tada nova i još uvek nedovoljno razvijena vantelesna oplodnja mogla da im omogući da dobiju i biološko dete.

U jednom trenutku delovalo je da će ta nada zaista postati stvarnost. Međutim, usledio je stravičan udarac.

„Trudnoća je tekla normalno, a onda mi je pukla materica, pa sam imala hitan carski rez i histerektomiju“, prisetila se Sendi.

Njihova beba, ćerka Heder, živela je samo 13 dana.

„Naša beba Heder živela je 13 dana, a onda je umrla. Posle toga bili smo slomljeni.“

Taj gubitak postao je prelomni trenutak u njihovim životima, ali ne i kraj njihove želje da jednog dana dobiju dete koje će biti biološki povezano s njima.

Ideja koja je u početku zvučala kao ludost

Tri godine posle smrti njihove bebe, Eliot Rudnicki jednog običnog dana, dok se brijao ispred ogledala, izneo je ideju koja će kasnije promeniti medicinsku istoriju.

Predložio je da pokušaju da dobiju dete uz pomoć surogat-majke.

Sendi je priznala da je njena prva reakcija bila potpuni šok.

„Rekla sam: ‘Mislim da je to ludost. Koji bi doktor bio spreman da uradi tako nešto?’“

Ali Eliot nije odustajao.

„Naći ćemo doktora, naći ćemo način“, rekao joj je.

U to vreme ideja o gestacijskom surogatstvu za mnoge je bila ne samo medicinski neistražena, već i moralno sporna. Zbog toga su njih dvoje naišli na niz odbijanja.

Desetine lekara su rekle „ne“, ali jedan je ipak bio spreman da pokuša

Kako je Sendi ispričala, veliki broj lekara u početku nije želeo ni da razmatra takvu mogućnost. Mnogi su dovodili u pitanje i samu izvodljivost i etičnost tog postupka.

Džil Brand je prva beba rođena uz pomoć surogat majčinstva sa majkom Sendi

Ipak, prekretnica je došla kada je doktor Vulf Utijan pristao da ozbiljno razmotri čitav koncept.

„Pomislio je da predlog zvuči zanimljivo i da zaista postoji mogućnost da uspe, i to je bio naš proboj“, rekla je Sendi.

Taj trenutak otvorio je vrata nečemu što će kasnije postati važan deo reproduktivne medicine za mnoge porodice širom sveta.

Džilino rođenje kao istorijski trenutak

Kada je Džil rođena 1986. godine, njena majka taj dan nije doživela samo kao porodičnu sreću, već kao jedan od najvažnijih trenutaka svog života.

Sendi je priznala da je to bio „jedan od najneverovatnijih dana u mom životu“.

Rođenjem Džil Brand zabeležen je istorijski trenutak: prvi put je žena rodila bebu sa kojom nije imala genetsku vezu, što je danas poznato kao gestacijsko surogatstvo. Za razliku od ranijih oblika surogatstva, kod ovog postupka surogat-majka nije biološka majka deteta, već samo nosi trudnoću nastalu iz embriona koji potiče od drugih genetskih roditelja.

Upravo zbog toga Džilino rođenje ima posebno mesto u medicinskoj istoriji i često se navodi kao važna prekretnica u razvoju savremenih metoda potpomognute oplodnje.

Danas i sama ima porodicu, ali čuva priču svojih roditelja

Džil Brand danas ima troje dece i, iako je godinama birala život daleko od medijske pažnje, sada je odlučila da zajedno sa majkom javno govori o porodičnoj istoriji, kako bi sačuvala uspomenu na oca i prenela svetu koliko je iza svega stajalo ljubavi, bola, istrajnosti i vere.

