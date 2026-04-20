Muškarac lažirao sopstvenu smrt zbog novca: Njegova supruga glumila je potrešenu udovicu, a istina koju su skrivali još je užasnija, u sve upleli i decu
Džon Darvin, bivši zatvorski čuvar iz Engleske, nestao je u martu 2002. godine nakon što je isplovio svojim crvenim kanuom u Severno more blizu svoje kuće u Hartlepulu. Kada se nije vratio, pokrenuta je masovna potraga. Slomljeni ostaci njegovog kanua pronađeni su nekoliko nedelja kasnije, ali tela nije bilo. Godinu dana kasnije, zvanično je proglašen mrtvim, a njegova supruga En (Anne) naplatila je životno osiguranje u vrednosti od stotine hiljada funti.
Život iza tajnog zida
Istina je, međutim, bila daleko od tragične nesreće. Džon se vratio kući samo nekoliko nedelja nakon svog "nestanka". Kako bi izbegli otkrivanje, on i En su osmislili plan: Džon je živeo u tajnoj sobi unutar njihove kuće, čiji je ulaz bio sakriven iza garderobera. Dok su njihovi sinovi oplakivali oca, Džon je doslovno živeo s druge strane zida, deleći vreme sa suprugom.
Novi život u Panami
Par je iskoristio novac od osiguranja da otplati dugove i započne novi život. Džon je koristio lažni pasoš na ime "Džon Džons". Godinama su putovali i istraživali mesta gde bi mogli trajno da se nasele, fokusirajući se na Panamu. Tamo su kupili imanje i planirali da izgrade hotel za eko-turizam. Upravo u Panami nastala je čuvena fotografija njih dvoje sa agentom za nekretnine, koja će im kasnije zapečatiti sudbinu.
Šokantno "vaskrsnuće"
Pet godina kasnije, 2007. godine, Džon Darvin je ušetao u policijsku stanicu u Londonu, tvrdeći da ima amneziju. Rekao je policajcima: "Mislim da sam ja onaj čovek koji je nestao." Njegova supruga En glumila je šok i nevericu pred medijima, tvrdeći da je to čudo. Međutim, njihova priča se brzo raspala kada je u javnost procurela fotografija iz Paname na kojoj su oboje nasmejani, snimljena godinu dana ranije.
Posledice i suđenje
Istraga je otkrila da je par sve vreme bio u kontaktu i da je En bila saučesnica u prevari epskih razmera. Oboje su osuđeni na više od šest godina zatvora 2008. godine. Njihovi sinovi, koji nisu znali ništa o očevom preživljavanju, javno su se odrekli roditelja nakon što su saznali za njihovu okrutnu obmanu.