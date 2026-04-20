Slušaj vest

Džon Darvin, bivši zatvorski čuvar iz Engleske, nestao je u martu 2002. godine nakon što je isplovio svojim crvenim kanuom u Severno more blizu svoje kuće u Hartlepulu. Kada se nije vratio, pokrenuta je masovna potraga. Slomljeni ostaci njegovog kanua pronađeni su nekoliko nedelja kasnije, ali tela nije bilo. Godinu dana kasnije, zvanično je proglašen mrtvim, a njegova supruga En (Anne) naplatila je životno osiguranje u vrednosti od stotine hiljada funti.

En i Džon Darvin Foto: Printscreen/YouTube/ThisMorning

Život iza tajnog zida

Istina je, međutim, bila daleko od tragične nesreće. Džon se vratio kući samo nekoliko nedelja nakon svog "nestanka". Kako bi izbegli otkrivanje, on i En su osmislili plan: Džon je živeo u tajnoj sobi unutar njihove kuće, čiji je ulaz bio sakriven iza garderobera. Dok su njihovi sinovi oplakivali oca, Džon je doslovno živeo s druge strane zida, deleći vreme sa suprugom.

Novi život u Panami

Par je iskoristio novac od osiguranja da otplati dugove i započne novi život. Džon je koristio lažni pasoš na ime "Džon Džons". Godinama su putovali i istraživali mesta gde bi mogli trajno da se nasele, fokusirajući se na Panamu. Tamo su kupili imanje i planirali da izgrade hotel za eko-turizam. Upravo u Panami nastala je čuvena fotografija njih dvoje sa agentom za nekretnine, koja će im kasnije zapečatiti sudbinu.

En Darvin "udovica" Foto: Printscreen/YouTube/ThisMorning

Šokantno "vaskrsnuće"

Pet godina kasnije, 2007. godine, Džon Darvin je ušetao u policijsku stanicu u Londonu, tvrdeći da ima amneziju. Rekao je policajcima: "Mislim da sam ja onaj čovek koji je nestao." Njegova supruga En glumila je šok i nevericu pred medijima, tvrdeći da je to čudo. Međutim, njihova priča se brzo raspala kada je u javnost procurela fotografija iz Paname na kojoj su oboje nasmejani, snimljena godinu dana ranije.

Posledice i suđenje

Istraga je otkrila da je par sve vreme bio u kontaktu i da je En bila saučesnica u prevari epskih razmera. Oboje su osuđeni na više od šest godina zatvora 2008. godine. Njihovi sinovi, koji nisu znali ništa o očevom preživljavanju, javno su se odrekli roditelja nakon što su saznali za njihovu okrutnu obmanu.