Jasmin (26), medicinska sestra, upoznala je Endija preko aplikacije za upoznavanje i njihova povezanost je bila trenutna. Endi, stend-ap komičar, i Džazmin su brzo razvili ozbiljnu vezu, za koju je ona dodala da su već nakon nekoliko nedelja bili „nerazdvojni“.Međutim, samo mesec dana nakon početka zabavljanja, Endi je podelio istinu o svom HIV statusu, nečemu sa čime živi od rođenja.

„Bila sam šokirana“, priznala je Jasmin za Love Don’t Judge. „Ali nisam želela da prestanem da razgovaram sa njim. Želela sam da vidim kuda će nas to odvesti.“

Endi, koji je HIV dobio od svoje majke, godinama je na terapiji i sada je „nedetektibilan“, što znači da se virus ne može preneti.

„Nisam znao da imam HIV dok nisam napunio otprilike pet godina. Moja mama je preminula i nakon sahrane sam počeo da pitam baku: 'Hej, zašto stalno idem kod lekara? Zašto pijem ove lekove?'“ Mislim da se nisam plašio jer tada nisam zaista razumeo šta se dešava. Za mene je to bilo normalno. Uz modernu medicinu, mogu da živim potpuno normalan život“, rekao je on. „Nedetektibilno znači neprenosivo.“

Uprkos medicinskim uveravanjima, par kaže da se suočio sa talasom uvreda na internetu. „Botovi kažu da sam očajna ili glupa“, rekla je Jasmin. „Neki čak kažu da uništavam svoj život time što sam sa njim.“

Drugi su išli i korak dalje, pa su joj stranci pisali kako bi oni mogli da joj „podare normalnu bebu“ umesto njega.

Ali Jasmin insistira na tome da su kritike daleko od istine.

„On je najbolji čovek sa kojim sam ikada bila“, rekla je. „Iskreno, zaboravim i da ima HIV.“

Sada u braku, par preduzima sledeći korak – osnivanje porodice.

Zahvaljujući preventivnim tretmanima kao što je PrEP, kažu da je rizik od prenosa praktično eliminisan.

„Sve dok Džazmin ne dobije HIV, neće ga dobiti ni naša beba“, objasnio je Endi.

Ipak, stigma oko HIV-a i dalje postoji nešto što je Endi odlučan da ospori kroz svoju komediju i prisustvo na internetu.

„Tužno je što su u 2024. godini ljudi i dalje ovoliko neupućeni“, rekao je on.

Za Jasmin, poruka je jednostavna: ljubav treba da dolazi bez osuđivanja.

„Svima koji nas kritikuju“, dodala je, „mora da ste usamljeni – jer je ovo što mi imamo savršeno.“

Video je postao viralan na Jutjubu sa preko 14.000 pregleda, a ljudi su brzo podelili svoje misli u komentarima.