Ako se budite umorni, teško koncentrišete i osećate usporeno - to nije prolazno stanje, već znak da telo ne funkcioniše optimalno. Često krivimo tempo života, ali energija zavisi i od unutrašnjih procesa u telu.

Veliku ulogu ima štitna žlezda, a da bi radila pravilno, štitnoj žlezdi su potrebni određeni nutrijenti, a među najvažnijima je jod.

Jod je esencijalni mineral bez kojeg štitna žlezda ne može da proizvodi hormone tiroksin (T4) i trijodtironin (T3). Upravo ovi hormoni regulišu rad mozga, nervnog sistema i ukupni nivo energije u organizmu.

Studije su otkrile da se skoro 80% ljudi sa niskim nivoom hormona štitne žlezde, koji se javljaju u slučajevima nedostatka joda, osećaju umorno, tromo i slabo.

Gde nastaje problem?

Savremena ishrana često daje dovoljno kalorija, ali ne i dovoljno važnih mikronutrijenata.

Upravo jod je jedan od elemenata koji mnogima nedostaje.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) ističe da nedostatak joda ugrožava oko dve milijarde ljudi u svetu i glavni je uzrok pojave mentalne retardacije. Manjak joda smanjuje inteligenciju za 10-15 odsto. Od gušavosti pati 700 miliona ljudi na svetu.

Jedan od pionira lečenja bolesti štitnjače jodom, dr David Brownstein, autor knjige „Iodine: Why You Need It, Why You Can't Live Without It“ , ističe da sve žlezde u organizmu zavise od adekvatnog nivoa joda za optimalno funkcionisanje. Nedostatak joda dovodi do neravnoteže endokrinog sistema. Nemoguće je imati uravnotežene hormone bez adekvatne količine joda.

Najbolji izvori joda su morska riba i alge.

Važno je znati i da apsorpcija joda može biti smanjena i unosom namirnica iz grupe goitrogena, u koje spadaju kupus, karfiol, kelj, prokelj, senf, soja, semenke lana, kikiriki i drugo.

Video: Proverite da li vaš omiljeni serum s vitaminom C zaista radi