Slušaj vest

U popularnom rijaliti serijalu "90 dana do udaje" bilo je mnogo parova sa velikom razlikom u godinama, ali jedna od najpoznatijih i najkontroverznijih ispovesti dolazi od Anđele Dim, koja je u svojim pedesetim godinama započela vezu, a potom se i udala za Majkla Ilesanmija iz Nigerije, koji je od nje mlađi više od 20 godina.

Anđela i Majkl nakon prvog susreta:

1/6 Vidi galeriju Anđela i Majkl u emisiji "90daysFiance" Foto: 90 daysFiance/youtube

Ljubav ne zna za godine, ali zna za granice

Anđela je Majkla upoznala preko Fejsbuka. Ona je baka iz Džordžije (SAD), a on mlad momak iz Lagosa. U svojoj prvoj ispovesti pred kamerama, Anđela je bila vrlo samouverena.

Tvrdila je da su joj američki muškarci dosadili i da je Majkl tretira kao kraljicu. Priznala je da se plaši da je on prevarant koji samo želi zelenu kartu, ali je odlučila da rizikuje sve i otputuje u Nigeriju.

Sukob kultura i ljubomora

Anđelina ispovest se često fokusirala na njenu ekstremnu ljubomoru. Čuvena je scena gde mu je razbila tortu o lice jer je pogledao drugu ženu.

„Gledaj, Majkle, ja sam možda starija, ali sam američko blago. Ti dobijaš najbolji komad Amerike koji možeš da zamisliš. Možda imam bore, ali imam i srce lavice.“ govorila mu je Anđela ,ali tu se nije zaustavila:

"Ti misliš da sam ja glupa starica? Vidim ja te 'lajkove'. Svaki taj klik na sliku neke mlade devojke je kao šamar u moje lice. Dokle god ja plaćam tvoj telefon, ti nemaš pravo na tajne!“

Jedan od najbolnijih delova njene priče bio je pritisak Majklove porodice da on ima biološku decu (što je u njegovoj kulturi imperativ).

„Majkle, ja mogu da ti 'nosim' dete (bebe), ali mi treba jajna ćelija. Ne mogu da izmislim nešto što više nemam. Ako me voliš, volećeš me i bez deteta. Neću da budem samo tvoja inkubator-mašina, ja sam tvoja supruga.“ govorila je Anšela.

Anđela je otvoreno plakala pred kamerama jer je znala da su njene šanse da zatrudni u tim godinama skoro nikakve. Čak je pokušala da nagovori svoju ćerku da joj „pozajmi jajnu ćeliju“, što je izazvalo ogroman porodični skandal.

Transformacija i gubitak samopouzdanja

Nakon udaje, Anđela je prošla kroz seriju plastičnih operacija (smanjenje grudi, zatezanje lica, operacija želuca) kako bi „izgledala mlađe za svog muža“.

Priznala je da se pored njega osećala staro i nesigurno, uprkos tome što se u javnosti ponašala agresivno i dominantno. Operacije su bile njen pokušaj da sačuva brak, ali su zapravo dovele do još većih svađa jer Majkl nije podržavao te zahvate.

Razdor između snova i realnosti

U najnovijim sezonama (Happily Ever After?), Anđelina ispovest je postala mnogo mračnija.

Otkrila je da je Majkl imao paralelne razgovore sa mlađim devojkama na Instagramu. Iako su se konačno ujedinili u Americi 2024. godine, njihov brak se raspao nakon samo nekoliko nedelja. Majkl je pobegao od nje tvrdeći da se plaši za svoju bezbednost, dok je ona u javnim ispovestima tvrdila da ju je koristio samo za papire.