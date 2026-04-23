Nakon veštačke oplodnje, rođenje njihove ćerke bilo je najsrećniji trenutak u životu Tifani Skor i Stivena Milsa, alii početak iscrpljujuće potrage za istinom. Skor i Mils su saznali da nisu biološki roditelji svoje ćerke. Sada znaju ko jeste.

„Rezultati testiranja koji su nam danas dostavljeni potvrđuju da su genetski roditelji naše bebe identifikovani“, izjavili su Tifani Skor i Stiven Mils u sredu preko svog advokata. Međutim, njihov identitet žele da zadrže poverljivim, rekli su za magazin People. Ipak, misterija pogrešne veštačke oplodnje daleko je od rešenja. „Ovo završava jedno poglavlje našeg srceparajućeg putovanja, ali otvara nova pitanja koja tek treba razjasniti.“

I dalje bez odgovora

Najvažnije pitanje je: da li biološki roditelji žele svoje dete nazad? Skor i Mils su još u januaru izjavili da svoju ćerku „vole više nego što reči mogu opisati“, ali da su se „moralno osećali obaveznim da pronađu njene genetske roditelje“. Strah da bi im beba mogla biti oduzeta u bilo kom trenutku prevelik je.

„Samo jedno je danas jednako sigurno kao i na dan rođenja naše ćerke – mi ćemo ovo dete voleti i zauvek biti njegovi roditelji“, rekli su u sredu.

Advokat porodice izjavio je nakon najnovijih događaja za People da biološki roditelji devojčice Šeje zasad nisu podneli zahtev za starateljstvo.

Par tuži kliniku za plodnost

Skor i Mils su 2020. godine zamrzli tri održiva embriona u klinici za lečenje neplodnosti IVF Life u Orlandu, za buduću trudnoću. U aprilu 2025. jedan embrion je implantiran u matericu Tifani Skor.

Nakon porođaja u decembru usledilo je veliko iznenađenje. Oba roditelja su bele puti, ali je beba, prema tužbi podnetoj sudu u Orlandu, imala „izgled deteta koje nije kavkaskog porekla“. DNK test potvrdio je sumnje.

Roditelji su potom podneli tužbu protiv klinike i njenog direktora, doktora Miltona MekNikolsa, nakon što prethodno više puta bezuspešno pokušali da dobiju odgovore od klinike.

Početkom ovog meseca klinika za plodnost u Orlandu objavila je da će se zatvoriti 20. maja. Sudski postupak je i dalje u toku. I dalje nije poznato šta se dogodilo sa embrionima koji pripadaju ovom paru.

(Kurir.rs/ Bild)

