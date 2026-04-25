Stiven Hamil, poznat pod nadimkom „Stumpy“, otvoreno je govorio o svojoj teškoj borbi sa karcinomom penisa, bolesti za koju su mu lekari u početku govorili da je nemoguća.

Prvi simptomi koje je ignorisao

Sve je počelo kada je, kao 26-godišnjak, primetio da mu je penis neobično otečen. U prvi mah nije tome pridavao značaj.

„Kao i većina muškaraca, ignorisao sam to i nadao se da će proći samo od sebe“, ispričao je tokom gostovanja u emisiji This Morning.

Foto: ThisMorning/youtube

Međutim, situacija se brzo pogoršala, usledilo je obilno krvarenje. Nedugo nakon što je izašao iz toaleta, dok je pravio čaj, osetio je da mu je odeća mokra. Krv je bila svuda po kuhinji, podu i njegovim nogama.

Pogrešna dijagnoza i sve jači bolovi

Iako je tada odlučio da potraži pomoć, stvari nisu išle kako treba. Lekari su mu prvo prepisali steroidnu kremu, a zatim postavili dijagnozu upale.

Bolovi su u međuvremenu postali nepodnošljivi.

„Bilo je kao da mi neko zabada iglu u vrh penisa. Jedino sam u kupatilu mogao malo da odmorim od bola“, rekao je.

Ubrzo se pojavio i jak, neprijatan miris koji je opisao kao „miris smrti“, toliko intenzivan da su ga i drugi ljudi primećivali.

Foto: ThisMorning/youtube

„Premlad ste da bi to bio rak“

Uprkos jasnim simptomima, lekari su i dalje odbacivali najgori scenario.

„Imao sam sve simptome raka penisa, ali mi je rečeno da to ne može biti jer imam samo 26 godina“, ispričao je.

Prekretnica se dogodila tek kada se probudio u lokvi krvi u automobilu svog brata, tada su ga lekari konačno shvatili ozbiljno.

Teška operacija i novi početak

Nakon toga je prebačen u specijalizovanu ustanovu The Christie NHS Foundation Trust u Mančesteru.

Najpre je podvrgnut obrezivanju, a zatim i operaciji tokom koje su mu uklonjena 10 cm penisa.

Uprkos svemu, njegova priča dobija snažan i neočekivan obrt, samo tri godine kasnije postao je otac.

Poruka koja može spasiti živote

Danas Hamil koristi svoje iskustvo kako bi podigao svest o ovoj retkoj, ali ozbiljnoj bolesti. Njegova poruka je jasna, ne ignorišite simptome i ne oslanjajte se slepo na prve dijagnoze.

Njegova priča je težak podsetnik koliko rano reagovanje može biti presudno.

(Kurir.rs/Ladbible)