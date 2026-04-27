Španski glumac i reditelj Eduardo Kasanova je svoju platformu iskoristio kako bi ukazao na tabu koji i danas postoji. Premijerno je predstavio svoj novi dokumentarni film “Sidosa”, koji govori o HIV-u, a glumac je i sam otkrio da živi s virusom još od svoje 17. godine.

Film, koji je producirao poznati novinar Hordi Evole prikazuje njegove godine ćutanja i straha zbog moguće osude okoline. Kasanova, koji je postao poznat po ulozi u popularnoj TV seriji “Aída”, a kasnije i po rediteljskim poduhvatima poput “Pieles” i “La piedad”, dokumentarac ne fokusira na medicinsku stranu bolesti, već na duboko ukorenjenu društvenu stigmu.

Prema španskim medijima, ovo je prekretnica u kojoj etablirani umetnik pretvara ličnu tajnu u društvenu raspravu o predrasudama koje još uvek prate ljude s dijagnozom.

U rodnoj Španiji on je poznat ne samo po svom radu, već i po svom jedinstvenom stilu koji ruši tradicionalne ideje o muškoj modi. Redovno se tako pojavljuje na premijerama i društvenim događajima u ekstravagantnim dizajnima, koji često kombinuju ženstvene elemente, odvažne boje i pozorišnu estetiku.

Upravo taj “kvir” vizuelni utisak, koji mu je u prošlosti doneo lavinu mržnjom ispunjenih komentara na internetu, čini sastavni deo njegovog umetničkog identiteta. U dokumentarcu Kasanova priznaje da su njegov provokativni imidž i javni nastupi dugo bili jedini način izražavanja njegove unutrašnje borbe i prkosa protiv društva koje ga je primoralo da krije svoje stanje.

Ranije je na društvenim mrežama podelio sve o filmu, napisavši: “Imam HIV. Danas prekidam ovu neprijatnu i bolnu tišinu nakon mnogo godina. Ćutanje koje je toliko ljudi s HIV-om čuvalo i patilo. Radim to kad želim. Kad mogu. radim to za sebe, ali se nadam da ovo može da pomogne većem broju ljudi. Radim to na svoj način, kroz film, što je moj način komunikacije.

Ali pre svega, radim to s dstojanstvom. Dostojanstvo bi trebalo da bude način na koji svi ljudi s HIV-om mogu da izađu iz ormara. (Gotovo 80% ljudi s HIV-om gotovo da nije ni sa kim podelilo informaciju o svojoj infekciji zbog stigme koja nas osuđuje na najnepravednije i najsistemskije odbacivanje na svetu).

Želim ukratko da objasnim šta je ovo: to je dokumentarni film, a ne televizijski program. Nakon premijere će biti vremena za više objašnjenja kasnije.

Uprkos strahu i neizvesnosti, danas se osećam duboko srećno.”

