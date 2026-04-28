Kada je Libi Henri krenula na studije na Univerzitetu u Kentakiju sanjala je o stvaranju „normalne porodice” sa savršenim partnerom. Henri je preživela teško detinjstvo odrastajući u Luivilu sa malo novca i majkom za koju se verovalo da ima granični poremećaj ličnosti. Želela je da stvori porodicu potpuno drugačiju od one u kojoj je odrasla.

U avgustu 1991. godine, Henri je upoznala Edvarda „Teda” Hausa (Edward “Ted” House), momka sa svog časa istorije koji je poticao iz bogate porodice i podsećao ju je na „Ken lutku”. Iako je njegova prva rečenica o planu rada za čas istorije nije impresionirala, njih dvoje su kasnije otišli na večeru i ona se brzo zaljubila.

Dok je sanjala o srećnom kraju, brak para i eventualni razvod bili su surova doza realnosti. Njihova priča istražena je u epizodi dokumentarnog serijala mreže ABC pod nazivom „Izdaja: Tajne i laži”. U njoj Henri i njoj bliske osobe govore o vezi osuđenoj na propast. Njih dvoje su se verili godinu dana nakon što su počeli da se zabavljaju. U epizodi, Henri se priseća trenutka kada ju je Hausova narav naterala da razmisli o raskidu veridbe, ali je ipak nastavila dalje nakon što se njena majka tome usprotivila.

„Naše venčanje je bilo veliko. Za mene je bilo veoma raskošno, nešto što nikada nisam mislila da ću imati”, kaže ona dok se prikazuju kućni snimci sa njihovog venčanja iz 1993. godine. Dodaje:

„Bilo mi je veoma zabavno i na kraju sam bila tako uzbuđena što sam postala gospođa Edvard Haus. Osećala sam se veoma ponosno. Mislila sam da ću imati život kakav moji roditelji nikada nisu imali. To je bilo ostvarenje sna.”

Nedugo nakon što je par dobio ćerku, Henri je počela da oseća hronični bol u leđima zbog kojeg joj je bilo teško da nastavi da radi puno radno vreme. Suprug joj je rekao da zarađuje dovoljno novca kroz svoj posao u industriji hipoteka da izdržava porodicu, pa je postala domaćica.

„Išli smo u Kostariku, išli smo na Martas Vinjard (Martha’s Vineyard), mogli smo samo da se spakujemo i otputujemo negde”, kaže ona. „Konačno sam imala taj život koji sam želela o kojem sam sanjala u srednjoj školi i bila sam srećna.”

Dok je Haus postizao uspeh u poslu sa hipotekama, počeo je i da se bavi preprodajom nekretnina. Radio je sa poslovnim partnerom Halidom Rahimom, koji je intervjuisan u epizodi. (Haus nije učestvovao u dokumentarcu.)

Nakon useljenja u novu kuću usledio je horor

Tročlana porodica uselila se u luksuznu novu kuću, a kako su se smestili, Haus se pretvorio u drugu osobu, kaže Henri:

„Bilo je kao da je stalno u panici.” Jednog dana, priseća se Henri, suočila se sa suprugom zbog njegovog ponašanja, a on je navodno tvrdio: „Ne znam šta će taj Halid uraditi... Taj čovek bi mogao ubiti tebe i našu ćerku.”

Prema rečima Henri, on je nastavio da objašnjava da ga je Rahim „uvukao u nešto”. Odbio je da podeli bilo kakve dodatne informacije, pa je ona odlučila da pozove njegovu majku, za koju se seća da joj je rekla:

„Razgovarali smo sa Tedom... Halid to nije rekao. Samo se Ted uplašio i shvatio je da se družio sa nekim sa kim nije trebalo, i da jednostavno više neće poslovati sa njim.”

„I poverovala sam u to”, kaže Henri. „Ali osećala sam se kao da mi svekrva poručuje: ’Ne talasaj’.” Osvrćući se na situaciju, Rahim kaže da „ne zna” zašto je Haus rekao to što je navodno rekao. „Nikada ne bih krenuo na Libi niti na bilo koga drugog”, kaže on u epizodi.

Henri kaže da se činilo da stvari idu na bolje sve dok jednog dana Haus nije „eksplodirao” na nju zbog kupovine antikvarnog poslužavnika.

„Toliko je pobesneo... eksplodirao je”, priseća se ona. „Jednostavno nisam razumela kako smo kupili ovu kuću koja je koštala skoro milion dolara, a njemu je bilo stalo do tog poslužavnika.”

Ona dalje tvrdi za ABC u dokumentarcu: „Imala sam naočare za sunce, a on se toliko razbesneo da ih je strgao, zgužvao u ruci i bacio kroz prozor. To mi je raseklo stranu lica, ovde pored nosa. Njegovo ponašanje je samo eskaliralo.”

Nakon što je odgledala televizijsku emisiju o ženi udatoj za bogatog čoveka koja je bila u mraku u vezi sa porodičnim finansijama, Henri je odlučila da se suoči sa Hausom i zatražila od njega da joj kaže istinu o njihovoj situaciji. On je odbio i na kraju otišao, samo tri dana pre Božića, i uselio se u stan.

Kasnije se vratio kući i rekao Henri da su u „finansijskim problemima” zbog nekih „loših poslovnih odluka” i da moraju da prodaju kuću i sastanu se sa advokatom za bankrot.

Haus je deponovao novac na tekući račun svoje supruge otkad je prestala da radi puno radno vreme. Kako se njihov brak raspadao, priseća se Henri, na njenom tekućem računu je u jednom trenutku bilo samo 11 dolara. Zamolila je Hausa za novac da kupi namirnice za nju i njihovu ćerku, ali na kartici koju joj je rekao da koristi nije bilo novca. Kada ga je pozvala da ga pita o tome, prema rečima Henri, rekao joj je: „Nađi P-O-S-A-O, kučko.”

Razvod i otkriće dvostrukog života

Na kraju je podnela zahtev za razvod i ubrzo nakon toga počela da dobija pozive od poverilaca, te saznala da je njen otuđeni suprug otvarao račune na kreditnim karticama i podizao kredite na njeno ime. Jednog dana, tvrdi ona u dokumentarcu, on se vratio u kuću i rekao joj da joj je ostavio nešto u gostinjskoj spavaćoj sobi. Kada se vratila, on je otišao sa automobilom koji joj je prethodno poklonio. Ubrzo je saznala da će automobil biti oduzet, a njen potpis je bio falsifikovan na dokumentaciji kao jemac.

Haus joj je kasnije napisao pismo tražeći da povuče tužbu za razvod, kaže Henri, obećavajući da će početi da bude transparentniji u pogledu svog poslovanja uz izražavanje ljubavi prema njoj. Ona je to odbila i par se zvanično razveo u septembru 2005. godine.

Kao deo njihovog sporazuma o razvodu, Henri je bilo dozvoljeno da ostane u stanu koji je bio u vlasništvu Hausovih roditelja dve godine i dobijala bi 1.200 dolara alimentacije svakog meseca. Haus je uspeo da je smanji na samo 149 dolara.

„Život mi je bio u plamenu. Jednostavno nisam mogla da razumem šta se dešava sa Tedom i zašto on nema novca”, kaže Henri.

Očajnički tražeći odgovore, Henri se okrenula „luivilskim tračevima”, kako to naziva voditeljka podkasta „Izdaja” (Betrayal), Andrea Ganing (Andrea Gunning), i saznala da je Haus pod istragom FBI-a zbog prevare. Kada se suočila sa njim, kaže Henri, rekao joj je: „Ako ja propadnem, povlačim i tebe sa sobom. Ti si saučesnik.

”Otišla je u kancelariju američkog tužioca sa svojim advokatom i rečeno joj je da je Haus umešan u hipotekarne prevare. Brinula se da će sumnjati da je i ona bila umešana, ali, priseća se Henri, glavni agent joj je rekao: „Krivi ste samo zato što ste verovali svom mužu.”

Borba na sudu

Haus je optužen, kao i Rahim, koji u dokumentarcu kaže da je njegov bivši poslovni partner „falsifikovao dokumenta koja nisu imala nikakve veze sa mnom”. Godine 2009, Haus je osuđen za hipotekarnu, bankarsku i elektronsku prevaru i osuđen na 18 meseci zatvora, prema pisanju Njujork tajmsa (The New York Times), dok Henri kaže da se „finansijski nikada nije oporavila”.

Kaže da je kasnije otkrila da je njen bivši muž navodno falsifikovao njeno ime na vlasničkim listovima za razne kuće. Borila se osam godina da se ti dokumenti isprave. U godinama nakon toga, Henri je pronašla zajednicu sa drugim ženama koje su preživele slične situacije u grupi za podršku „Projekat supruga belih okovratnika” (White Collar Wives Project).

„Dugo sam se osećala loše zbog sebe, ali sada se osećam dobro”, kaže Henri. „Danas imam posao. Napisala sam knjigu, jer je moja priča pouka za druge.”