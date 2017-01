AUSTRIJA OD DANAS NA ČELU OEBS: Proriteti su ublažavanje sukoba i vraćanje poverenja među članicama

Novi predsedavajući OEBS-a, ministar inostranih poslova Austrije Sebastijan Kurc istakao je danas, povodom preuzimanja odgovornosti za organizaciju koja se prostire od Vladivostoka do Vankuvera, tri ključna izazova sa kojima se suočavanju ova institucija i njene članice - složena kriza i sukobi na području OEBS, nedostatak međusobnog poverenja i posebno je alarmantna pojava rastuće radikalizacije i nasilnog ekstremizma, naročito među mladima.

"Moramo energično da se angažujemo na rešavanje ove situacije, a OEBS je prava platforma za to", istakao je Kurc u saopštenju.

Kickoff for @AUT_OSCE! Count on all partners‘ support to make Europe more secure. Many thx to @GER_OSCE for its great work! @OSCE #osce17AUT pic.twitter.com/IjGQBTJzYe