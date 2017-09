PROGANJA ME LAŽ O SMRTI BRATA: Ispovest dečaka Uroša (11) čiji se brat pre dve godine utopio kod Bele Crkve!

NOĆNE MORE

Kajem se što sam izmislio priču o otmici, nikako nisam mogao da mu pomognem, a udavio se na moje oči, kaže Uroš Ilić, brat stradalog Stefana (13)

BELA CRKVA - Jedina mi je želja da mi se brat vrati. Sanjao sam ga, molio me je da mu pomognem. I dalje me proganja to što sam izmislio priču o otmici, iako se utopio na moje oči - kaže za Kurir Uroš Ilić (11), brat Stefana (13), koji je pre dve godine stradao u reci Karaš u Banatskoj Subotici kod Bele Crkve.

foto: Zorana Jevtić

Kobnog 13. juna 2015. godine Uroš je s bratom Stefanom čuvao ovce i kad su pokušali da spasu jagnje koje je upalo u reku, stariji dečak se utopio. Uroš, kako kaže, iz straha nije smeo da prizna šta se dogodilo, već je rekao da su kidnapovali Stefana. Policija, Žandarmerija i cela Srbija bili su na nogama, a telo je dva dana kasnije pronašao komšija.



Dve godine nakon tragedije Uroš kroz suze objašnjava da je pokušao da pomogne bratu.



Nisam ga gurnuo



- Video sam da je tri puta izronio iz vode, dodavao sam mu štap, ali nije mogao da ga uhvati. On bi mene izvukao da smo bili u obrnutoj situaciji. Ni ja ne znam da plivam i bilo me je strah da priđem bliže reci - kaže dečak pred majkom Gordanom i ocem Stevom.



Na pitanje zašto je izmislio priču, odgovara da ga je obuzeo strah.

- Nisam smeo da priznam mami i tati. Morao sam nešto da smislim. Gledao sam filmove u kojima otimaju decu i palo mi je na pamet da bih mogao tako nešto da ispričam. Međutim, sve se srušilo kad su pronašli Stefanovo telo, znao sam da ću morati sve da priznam - priča dete za koje psiholozi kažu da je natprosečno inteligentno.

foto: Zorana Jevtić

Dečak negira da je namerno gurnuo brata.

- Svađali smo se oko toga ko će da čuva stoku i često smo se tukli. Zato sam se plašio da kažem da se utopio, jer znam da bi mene okrivili - priča Uroš, koji ove godine završava treći razred.



Kaže da nije ponosan na ono što je uradio.

- Dok ga nisu pronašli, nisam mogao da spavam. Mislio sam da moram da se držim te priče, nadao sam se da ga neće pronaći. S druge strane, izgubio sam brata, Stefan mi mnogo nedostaje. Mesec dana sam ga sanjao kako me doziva, kako me moli da mu pomognem - priča jecajući dečak.



Brinem o novcu



On objašnjava da je Stefan vodio računa zajedno sa ocem o porodici i o novcu, ali i da je tu ulogu sada on preuzeo.

- Tata vodi glavnu reč u kući, ali ja brinem o novcu i da u kući ima sve što nam treba jer najbolje računam. Ponekad bude teško, ali snalazimo se, mlađa braća me slušaju - priča Uroš, koji ima još dvojicu mlađe braće i jednog starijeg, kao i dve starije sestre.

foto: Zorana Jevtić

Urošev rođak

MISLI DA ĆE ISPAŠTATI



Rođaci kažu da Uroš stalno priča da se oseća krivim.

- Uroš je pokušao da mu pomogne kad je upao u vodu, ali nije uspeo. Sad misli da je on kriv i da će kad-tad ispaštati zbog smrti brata - priča nam Aleksandar, bivši zet porodice Ilić.

Na bratovom grobu

TA LAŽ MI NIJE DALA MIRA



Dok smo sa Urošem i njegovom porodicom bili na Stefanovom grobu, dečak je kazao da i dalje čuva stoku na istom mestu gde je bio s bratom.

- Odem do mesta gde se utopio i setim se svega. Teško mi je, da danas mogu da biram, verovatno bih sve drugačije uradio. Ne bih lagao jer mi ta laž nije dala mira - uverava nas Uroš.

Priča o otmici

FILMSKA PREVARA



- Uroš ispričao da su njegovog brata otela trojica sa sekirama



- Dao policiji čak i jedno ime i opisao detaljno otmičara



- Taj muškarac ranije je imao prijavu za otmicu



- Policija bila uverena da ima pravog čoveka u rukama

Kurir / Jelena Rafailović

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO : Kako radnici Goše rešavaju problem neisplaćenih zarada?

Kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić , Foto: Privatna arhiva