SUMNJIVA SMRT VELIBORKE DINIĆ (82) U NIŠU: Plaćali smo da bude zbrinuta, a stradala je zbog njihove nebrige

Šokiran sam nebrigom koja je moju majku koštala života, a još više komentarom rukovodstva ove ustanove na tragediju. Ne samo što su dementnu staricu držali na drugom spratu u sobi bez rešetaka nego su je skoro optužili da je sama kriva za ono šta joj se desilo. Jer kako drugačije tumačiti komentar vlasnika doma da je moja majka napravila veliki problem i nama i njima.



Ovako za Kurir priča Ljubiša Dinić, sin osamdesetdvogodišnje Veliborke, koja je poginula u privatnoj bolnici „Đorić“, gde ju je porodica smestila kako bi joj obezbedila negu i staranje.



Preminula u bolnici



Tragedija se dogodila u petak oko 11.30 u paviljonu ove bolnice u Borovoj ulici u Nišu. Starica je pod još nerazjašnjenim okolnostima pala s prozora sa drugog sprata, s visine od oko osam metara, i zadobila teške povrede glave, od kojih je preminula dva sata kasnije na putu do niškog Kliničkog centra.

Veliborka je po odluci sina i dve ćerke, koje su u Sloveniji, poslednja četiri meseca bila u domu, što je porodica, kako navode, debelo plaćala.

- Očekivao sam da će majka biti pod nadzorom, da će imati najbolju brigu. U šoku sam nakon vesti da je tako stradala. Sačekaćemo rezultate istrage, nakon čega ćemo odlučiti šta ćemo dalje preduzeti - kazao je ožalošćeni sin.



Veliborkina unuka Marija dodaje da ne veruje da je stradala nesrećnim slučajem.

- To se dogodilo naočigled još tri žene koje su bile s njom u sobi, ali i one su dementne pa su njihova svedočenja diskutabilna. Čuli smo da je navodno htela da nešto istrese kroz prozor, ali meni to nije mnogo verovatno. Mislim da je ili namerno skočila, ili da ju je neko gurnuo - kaže Ljubišina ćerka.



Policija istražuje



Bolnica „Đorić“ jedna je od renomiranih ustanova ovakve vrste, koja se pored lečenja bavi i brigom o teško bolesnim i starim licima. Cene njihovih usluga nisu nimalo jeftine i kreću se oko 400 evra kada se radi o brizi o starima, dok je palijativno zbrinjavanje znatno skuplje.



Policija je saopštila da je u toku rad na rasvetljavanju svih okolnosti.



BOLNICA BEZ KOMENTARA

Novinar Kurira pokušao je juče da dobije komentar u vezi s ovim događajem od rukovodstva bolnice, s obzirom na optužbe koje je izrekao sin nastradale žene . Međutim, rečeno nam je da je vlasnik zauzet i da pozovemo kasnije. Nakon toga se na telefon više niko nije javljao.



