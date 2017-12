(UZNEMIRUJUĆI FOTO) KO JE BIO BAGZI? Najpametniji zemunac, najbolji vozač u klanu, čovek koji može da "otvori" sve

SVEDOK-SARADNIK Dejan Milenković nije dao odgovore na mnoga pitanja - detalje o atentatu na Đinđića, kuda je bežao posle Meljaka i ko mu je pomagao, o ubistvima Boška Buhe i Momira Gavrilovića

Snaga „zemunskog klana“ kulminirala je u leto 2002, kad Dejan Milenković Bagzi, nekad najpouzdaniji saradnik Ljubiše Buhe Čumeta, počeo da sarađuje isključivo sa Spasojevićevom grupom.



Kao svedok-saradnik Bagzi je pred sudom rekao: „Jednom me je Buha poslao kod Spasojevića da mu uništim neki automobil i tako je sve počelo. Upao sam u to društvo i tu se više ništa nije moglo.“

Pametniji od ostalih



- Bagzi je stariji i inteligentniji od ostalih u toj ekipi. Zna mnogo, svašta je prošao, stari je kriminalac. Nikad nije izrastao u velikog mafijaša, ali je uvek prisutan i upotrebljiv. Nisu Spasojević i Luković bez razloga tražili da Bagzi stalno bude uz njih, da im se upravo on od svih ostalih priključi u bekstvu posle ubistva Đinđića. Vispren je, snalažljiv u svakakvim okolnostima, sposoban da ukrade automobil, najbolji je vozač među njima... Znali su oni sve to. Od svih klipana u klanu jedino je on umeo normalno da priča - opisao ga je pukovnik policije Mile Novaković.

Upravo je Bagzi policiji i tužilaštvu mogao da saopšti presudne detalje iz perioda uoči ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Međutim, kad je otkriven u Grčkoj i izručen Srbiji, ovdašnje političke okolnosti su se znatno promenile. Nedoumice o njegovom hapšenju, izručenju, pregovorima o statusu svedoka-saradnika, kao i o utvrđivanju istinitosti transkripata telefonskih razgovora u kojima mu je obećavana zaštita u zamenu za lažno optuživanje pojedinih političara, nastale su zbog toga što kriminalističkoj policiji nije omogućeno da ga valjano ispita.

Niko od iskusnih inspektora policije nije imao priliku da ga „provuče“ kroz sve bitne događaje o kojima sve zna i u kojima je učestvovao. S Bagzijem su razgovarali samo ljudi iz Specijalnog tužilaštva.

Mnogo zna



- Bagzi sve zna. On jedini zna sve i o Čumetu i o „zemunskom klanu“. Svuda je bio, prisustvovao je važnim dogovorima, učestvovao u svemu. On je uništavao oružje i automobile, znao ko je ubijen iz oružja koje su mu poslali da uništi, ili u kom događaju je učestvovao određeni automobil... Mogao je sve da nam „otvori“ do detalja, više i od Đure Mutavog. Trebalo je da objasni i kuda je bežao posle Meljaka, ko mu je pomagao, verovatno i mnogo toga o ubistvu policajaca Boška Buhe, Momira Gavrilovića... Nažalost, završilo se isto kao u slučaju Legijine predaje - rekao je Bora Banjac, načelnik UBPOK u trenutku lociranja Bagzija u Grčkoj.



Misterija GDE SU PARE „ZEMUNSKOG KLANA“?

Bagzijevo „oslobađanje“ od detaljnog policijskog saslušanja uskratilo je pravosuđe i javnost Srbije odgovora na pitanja o presudnim okolnostima izrastanja „zemunskog klana“ u silu koja je ugrozila funkcionisanje države. Odgovori od Bagzija, zapravo, nisu ni traženi.

Zbog toga danas, između ostalog, ne znamo ni gde je završio novac koji su Spasojević i Luković sakrili. Bagzi, svedok-saradnik, to izvesno zna. Pretpostavlja se i da mu je dostupan.

Kao da nisu ni postojali

