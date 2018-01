Danas je uhapšen čovek koji je 2004. POKUŠAO DA UBIJE DRAGIŠU BINIĆA: Fudbaler je tada uzvratio paljbu, ali motiv NAPADA NA BINU ĆE VAS SLEDITI! (EKSKLUZIVNO)

BEOGRAD - Čovek koji je jutros, na Badnji dan, uhapšen pošto se zabarikadirao u haustoru zgrade na Vidikovcu i pretio da će dići objekat u vazduh, široj javnosti postao je poznat u maju 2004. godine kada je pokušao da izvrši atentat na poznatog fudbalera Dragišu Binića, u to vreme predsednika FK Obilić.

Naime, posle dvočasovne drame i policijskih pregovora, jutros je uhapšen Božidar Jović (44), koji je bio naoružan pištoljem i ogrnut pancirom. On je pretio je da će razneti zgradu u vidikovačkoj ulici Slavka Rodića broj 11, ali se kasnije predao posle pregovora s policijom.

Božidar Jović, zvani Boža Bilder i Kristofer, od ranije je poznat policiji, a robijao je zbog pokušaja ubistva Dragiše Binića, a bio je optuživan i za iznudu stanova. Zbog pokušaja ubistva Binića robijao je 8 godina.

Hapšenje Božidara Jovića foto: Printscreen

Dragiša Binić je, 17. maja 2004. godine dao ekskluzivni intervju za Glas javnosti, u kom je detaljno opisao šta se dešavalo ispred njegove kuće u Višnjičkoj banji Podsetimo, bivšem fudbaleru Zvezde je, te noći, dok je parkirao "porše 911" u u naselju Višnjička banja, pritrčao mladić sa fantomkom na glavi i pištoljem u ruci. Binić je, primetivši ga, zalegao ispred automobila. Napadač je tada u pravcu bivšeg fudbalskog asa ispalio nekoliko hitaca, koji su srećom završili u 'poršeu'. Binić je tada zapucao ka napadaču koji je pobegao niz ulicu.

Policija je odmah izašla na uviđaj i na osnovu tragova utvrdila da je napadač imao još jednog saučesnika. Tri sata kasnije, u KBC Zvezdara pojavio se mladić pogođen sa dva hica u grudi. Obaveštena je policija, koja je odmah pretpostavila da je on napadač koji je ranjen u vatrenom okršaju u Višnjičkoj banji. Urađena je analiza krvne grupe, a zatim i DNK, kojim je potvrđeno da je Božidar Jović učestvovao u pucnjavi.

Dragiša Binić, tada je rekao otkrio šta se dešavalo i kako je ranio napadača.

- Vraćao sam se noćas kući oko dva sata i kad sam parkirao pored kuće, vidim, iz mraka mi pritrčava neki muškarac! Pogledam, drži pištolj, "fantomka" mu na glavi! Odmah mi je bilo jasno da to nisu čista posla, iskočim i bacim se pored kola, kad on zapuca! Srećom, nije me izdala brzina, izvadim pištolj, ali ovaj pobeže! Nisam ni stigao da pucam! Ali, potrčim za njim niz ulicu! U pitanju je život ili smrt, pucam ja, puca on! Posle sam od policije čuo da su našli tragove krvi, izgleda da sam ga zakačio...- opisao je tada atentat na njega.

Hapšenje Božidara Jovića foto: Printscreen

Dodao je da mu nisu bili jasni motivi napada.

- Ma, ne znam ko i šta hoće, ni sa kim se nisam svađao, nema osobe da ne govorim sa njom. Voleo bih da znam ko je ovo uradio, odakle je?! Policija mi je javila da su nekog ranjenog prijavili oko pola četiri. Oni su našli tragove još jednog koji je bio sa njim, pobegao je na drugu stanu, ja ga nisam ni video. Izgleda da su me čekali nekoliko sati da dođem kući. Da su hteli pare ili kola, ne bi pucali, nekako sam siguran, ali kad čovek stavi "fantomku" na glavu onda ti je sve jasno! Ma, sreća da sam ga video i brzo odreagovao! Neću da verujem da ovo ima bilo kakve veze sa sportom, bar sam ja poznat kao fer čovek u sportu. Fudbal je fudbal, a za ovo hoću da verujem da nema veze sa fudbalom - zaključio je tada Dragiša Binić.

Božidar Jović tada je imao 29 godina i osuđen je na višegodišnju robiju. Sud nije prihvatio odbranu okrivljenog Božidara Jovića koji je negirao pokušaj ubistva i ispričao da je na Binića pucala druga osoba, poznata u podzemlju, čiji identitet on navodno ne sme da otkrije jer strahuje da bi se nešto loše moglo desiti njemu i njegovoj porodici. Jović nije negirao da se te večeri ipak zatekao u blizini mesta zločina.

Jović je već osuđivan zbog razbojništva koje je počinio 19. maja 2003. godine u Višnjičkoj 69 u salonu keramike kada je od blagajnika uzeo 287.000 dinara, čekove vredne 56.808 dinara, dajners račune vredne 5.836 dinara, njegov mobilni telefon i 20 evra. U razbojništvu sa njim je tada učestvovao i Predrag Stanisavljević (24), radnik ovog preduzeća koji mu je dao znak kada da uđe.

Iako je motiv napada na Binića ipak ostao nerazjašnjen do kraja, Kurir je imao ekskluzivna saznanja o čemu je reč. Naime, prema prvoj verziji, Binić je bio meta napada i neko je tada želeo da ga zaplaši. Međutim, naš sagovornik navodi da se u podzemlju pričalo da je sačekuša za Binića imala samo materijalnu potporu.

Hapšenje Božidara Jovića foto: Printscreen

- Binić je tada nosio skupocen sat, vredan najmanje 40.000 evra. Napadači su to znali i rešili da ga orobe. Međutim, nisu računali da Zvezdin as ima dozvolu za nošenje oružja, ali i da sa sobom nosi pištolj. Tada je Boža skočio na fudbalera, međutim Binić je odmah reagovao i zapucao. Posle toga znamo šta se desilo - zaključuje sagovornik Kurira.

(Kurir.rs/Foto: Dado Đilas/Printscreen)

Kurir

Autor: Foto: Dado Đilas, Printscreen