OVO SU TAJNE BEOGRADSKIH MRAČNIH ULICA: Ulaze u prostituciju da bi dobro zaradile, ali onda... NAČIN NA KOJI ZAVRŠE JE UŽASAN!

I ulične i elitne prostitutke počinju posao da bi zaradile, jedne za golu egzistenciju, druge za život na visokoj nozi. Zajedničko im je da često misle da će samo jednom probati, samo da dobiju novac, a onda prestati. Ali prvi put gotovo nikad nije poslednji.

Kako objašnjava Bojana Sekulić Stanković, operativac Odeljenja za javni red i mir u Ministarstvu unutrašnjih poslova, većini osoba koje se oprobaju u prostituisanju jednom život zauvek bude promenjen nagore, i to uglavnom traumama koje prožive.

"Pored toga što je nemoralna, prostitucija je zaista ponižavajuća i za ženu i za muškarca. Osobe koja se odaju prostituciji se na taj način degradiraju kao ličnosti da bi došle do novca. Oni to ne shvataju kao degradiranje, jer većina njih misli da su dovoljno jaki, istrajni, uporni i da mogu sebi da dozvole sve to pod parolom „baš me briga, malo ću raditi pa ću prestati, može mi se, mlada sam, zgodna sam, što ne bih to unovčila“ - naglašava Bojana Sekulić Stanković.

Kako kaže, sve to njima možda na početku deluje kao dobra zamisao, ali se na kraju uvek završi ružno. Neretko i tragično.

Posledice života elitnih prostitutki vrlo su vidljive: prvo se promene psihički, a onda se tegobe ispolje i fizički. Velika količina tableta za spavanje, lekovi protiv bolova, sve to vrlo brzo postaje sastavni deo života elitnih prostitutki.

"Određen broj njih ima i razne povrede, ožiljke nastale od samopovređivanja. Takav način života nije lako izdržati. Koliko god one mislile da su čvrste, na kraju se sve to završi depresijom, beznađem, emocionalnim lomovima. Noćni život i način na koji zarađuju novac uzimaju danak, one su na neki način obeležene. Mogu biti žrtve i ucena, iznude, nasilja...", ističe naša sagovornica opasne posledice.

Pokušaji samoubistava, predoziranje lekovima, stalna anksioznost ono su s čime se bore elitne prostitutke do kraja svog života.

Ulične prostitutke pored toga što se susreću sa teškim emocionalnim poremećajima, često boluju i od raznih bolesti koje, nažalost, i ne leče. Na taj način ulične prostitutke na kraju završavaju s teškim oboljenjima koje ih na kraju koštaju života.

"Kada su u pitanju njihove bolesti, znamo ono šta nam one kažu. Nemamo pristup njihovim zdravstvenim kartonima, ali nekada ni to nije potrebno. Otpadaju im komadići tkiva koje odumire, imaju gangrene, rane, povrede... Ima i onih koje ne izgledaju tako. Ali ima i onih sa ranama od konzumiranja droge, na primer, preforsiraju klasična mesta za uzimanje droge pa prostitutke traže nove vene, kapilare, krvne sudove. Stvaraju se rane, nije im sterilan pribor, nije im čista droga, već je to ulična droga lošeg kvaliteta ako uopšte možemo pričati o kvalitetu droge", kaže Bojana Sekulić Stanković iz MUP.

Kurir.rs/Blic/

Kurir

Autor: Foto: Profimedia