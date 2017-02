Darko Šarić: U životu nisam video taj hrvatski pasoš

BEOGRAD - Darko Šarić (46), kom je juče u Trećem osnovnom sudu počelo suđenje za falsifikovanje hrvatskih dokumenata, izjavio je da nikada nije imao niti koristio pasoš na ime Tomislav Savatović, za šta je optužen.

- Nemam nikakve veze sa tim pasošem, niti je on ikada bio kod mene. U životu ga nisam video. Nije tačno da sam ikada bio u konzulatu u Bosni i Hercegovini ili Hrvatskoj, niti da sam tamo obmanuo službenike, voleo bih da neko od njih dođe i kaže istinu - rekao je juče u sudnici u Centralnom zatvoru optuženi Šarić i naveo da će na pitanja tužilaštva odgovarati tek kada ono pribavi originalnu dokumentaciju, s obzirom na to da odbrana osporava autentičnost kopija za koje mu se sudi.



On je negodovao i zbog toga što mu se kao otežavajuća okolnost pripisuje to što je navodno u Pljevljima bio osuđen na četiri godine zatvora zbog tuče, tvrdeći da na tu kaznu nikada nije bio osuđen.



J. S.













Autor: Foto: Shutterstock,Foto: Dado Đilas