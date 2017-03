(KURIR TV) EKSKLUZIVNO KURIR SAZNAJE: Uhapšen Novosađanin (30), batinao majku i oteo joj 12.000 evra

Od tada se sakrivao, ali novosadska kriminalistička policija ga je intezivnim radom pronašla. Miloš se još tereti i za krivično delo razbojništvo nad Goranom K. (46) iz Novog Sada, u jednom ugostiteljskom objektu u Novom Sadu.

Da podsetimo, kako je za naš list Miloševa majka Vera nedavno ispričala, on je kada mu je otvorila vrata stana, odmah u hodniku joj tražio 6.500 evra. Rekla mu je da nema, da su u banci.

- Zaključao je stan, i tu počinju moje muke. Udarao me je rukama, pesnicama, davio me, savijao mi glavu, gurao mi ruke u usta dok mi usne nisu popucale, bacio me na krevet, a onda čaršavom na kom sam spavala gušio, bacao me na pod, pa podizao, pa opet gušio.

Foto: Slađana Stojanović

Rekao mi je: "Slušaj šta sam ti rekao. Da si mi stvorila pare odmah. Ubiću te ukoliko mi ne daš ovog momenta, budi sigurna da si gotova".

Foto: Osumnjičeni Miloš (Foto: Arhivska fotografija/Privatna arhiva)

- Da je izvadio pištolj, pa da me je ubio, to bi bila čast za mene, iskreno kažem, nego na ovakav način, u ovakvim mukama. Ima li šta gore! Rekla sam mu gde su pare, izvadio ih je zamotane, uvezane gumicom, zato što sam ih čuvala samo da plaćam stanarinu i porez, da preživim. Tu je bilo 12.000 evra, uzeo je i ne otvorivši da vidi koliko ima. Okrenuo se i nije me ni pogledao, ostavio me je na podu u polusvesnom stanju - rekla je tada Vera.

(Slađana Stojanović/Foto: Slađana Stojanović)

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Slađana Stojanović