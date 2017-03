NIŠKI POLICAJCI NOĆNA MORA ZA AUTO MAFIJU: Razbijene grupe koje su krale vozila po čitavoj Srbiji

NIŠ - Od 54 vozila, koliko je ukradeno tokom prošle godine, niška policija pronašla je 34 što je rezultat koji je svrstava medju najbolje u Srbiji. Zahvaljujući stalnim akcijama potrage za vozilima i otkrivanja počinilaca, samo od novembra do marta ove godine uhapšeno je devet osoba koje su ukrale petnaestak automobila.

Dejan Utvić, načelnik Odeljenja kriminalističke policije PU Niš kaže da je veoma zadovoljan postignutim rezultatima u ovoj oblasti policijskog rada ali ističe da se kontinuirano radi na otkrivanju izvršilaca, pronalaženju vozila ali i

sprečavanju novih krađa.

- Drago nam je što smo uspeli da razbijemo kriminalne grupe koje su delovale na području čitave Srbije. Novembra prošle godine uhapsili smo muškarca iz okoline Kraljeva, dve osobe iz okoline Aleksinca i čoveka iz Kosovske Mitrovice koje sumnjičimo da su na području Niša ukrali tri „folksvagena“, a u Zaječaru, Užicu, Jagodini, Brusu, Kruševcu i Paraćinu po jedno vozilo, te da su u Ribarskoj Banji pokušali da oduzmu još dva. Oni su pokušali da pobegnu nakon neuspešnog pokušaja kradje „džipa tojote“ u Nišu ali ih je naša potrola sustigla i uhapsila. Kod njih je pronadjen obiman alat za obijanje vozila, dekoderi i lemilice – kaže Utvić.

Mesec dana kasnije niška policija hapsi još trojicu lopova koji su u Nišu ukrali čak sedam automobila, a po jedno u Ćupriji, Sokobanji, Pirotu i Leskovcu.

- Na njihovoj meti su bila skupocena vozila kao što su „džip landrover“, „folksvagen pasat“, „audi“, dve „honde“, „tojota“ i „mazda“. Krajem februara u saradnji sa kruševačkom policijom hapsimo dve osobe iz okoline Beograda koji su ukrali „BMW“ i „audi“. Odmah po prijavi krađe patrole su krenule za njima, obaveštene su i okolne policijske uprave i oni su uhvaćeni na magistralnom putu Niš – Đunis – Kruševac. Kod njih je takođe pronadjen alat za krađu vozila, radio stanica, dva mobilna telefona i rukavice.

Načelnik Utvić precizira da su na meti lopova skuplja vozila ali ne iz najnovije generacije.

- To su automobil stari do desetak godina jer su nova vozila snabdevena veoma sofisticiranom opremom za sprečavanje krađa. Zbog toga savetujemo vlasnicima vozila da čuvaju svoju imovinu, odnosno da koriste uređaje koji su prepreka lopovima. Dodaje, da lopovi ukradena vozila prodaju ili ih rasturaju pa trguju delovima.

- Najveći broj ukradenih vozila završi na Kosovu. Sve češće se dešava da umesto da prodaju vozilo, rasture ga u delove s obzirom na to da im se to mnogo više isplati. Dok automobile, s obzirom da nemaju prateću dokumentaciju, mogu da prodaju za hiljadu do hiljadu i petsto evra, prodajom delova mogu da zarade čak deset hiljada – objašnjava Utvić.

