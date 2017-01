(UZNEMIRUJUĆI FOTO) OTAC (89) ŠTAKOM UBIO SINA (67): Krv prštala po sobi!

SOMBOR - Stevan Pavlović (89) iz Kljajićeva kod Sombora ubio je u ponedeljak uveče svog sina Svetu (67), naočigled svoje nepokretne supruge, a Svetine majke Mace.



Kako saznajemo, tragedija se desila u Kordunaškoj ulici, u porodičnoj kući Pavlovića, kada se Sveta oko 19 sati vratio iz kafane. Nesrećnu majku i suprugu zatekli smo juče u kući strave. Nepomično ležeći na krevetu, smogla je snage da za Kurir opiše tragediju koja joj se odigrala pred očima.

Nepokretna



- Čula sam sina kada je došao kući. Stevan je počeo da ga tuče. Čula sam Svetu kako viče: „Joj, nemoj me udarati, nemoj, ubićeš me“ - priča očajna majka.



Ona kaže da je Stevan besomučno udarao njihovog sina štakama po glavi.

- Jako ga je udarao. Molila sam ga da nam ne ubije dete. Govorila sam mu da ga pusti jer je malo popio. Nije me poslušao. Krv je prštala po zidovima. Od udaraca je polomio obe štake. Moj Sveta je pao preko kućnog praga i umro. Nisam uspela da spasem sina jer sam nepokretna i ne mogu sama da ustajem - očajna je Maca Pavlović i dodaje da je sve vreme strahovala da će muž nasrnuti i na nju i ubiti je.



Starica objašnjava da kobne večeri nije bilo konkretnog povoda za svađu između oca i sina.



Voleo da popije



- Moj muž je gadan čovek, prek. Sin i on se nisu podnosili i stalno su se svađali. Nisu imali poseban razlog za svađe. Muž je i na mene često galamio. Kada bih ga zamolila da mi donese nešto ili da mi pomogne, psovao bi me. Ništa njemu nije odgovaralo - priča Maca.



U kući Pavlovića juče su se okupile komšije da pomognu nepokretnoj starici.

- Kada je Stevan ubio Svetu, otišao je kod komšinice i rekao da mu je sin umro. Kada je žena otišla kod njih kući, zatekla je krv po zidovima, po podu i dvorištu. Izgleda da je Stevan, nakon zločina, gazio sinovljevu krv i razneo je svuda po kući i dvorištu - kaže jedna komšinica. Ona dodaje da je Sveta voleo da popije, ali da nije bio nasilan.

- Galamio je i stalno se svađao sa ocem, ali nikada se nisu tukli. Sveta je brinuo o roditeljima. Majci je davao insulin i druge lekove, kupao je i nosio do kupatila. I oca je vodio kod lekara - kaže komšinica.



Komšija Pavlovića kaže da je i Stevan voleo da popije.

- On je u ponedeljak u 11 sati ujutro sreo mog unuka i tražio da mu donese pivo. Nije išao u kafanu, ali je pio kad god bi mu se ukazala prilika - kaže komšija.

Izbeglice

DOSELILI SE SA KORDUNA



Porodica Pavlović se u Kljajićevo doselila 1995. sa Korduna. U porodičnoj kući živeli su Maca, Stevan i Sveta.

- Sveta nije imao decu. Ženio se još dok je živeo u Kordunu, ali se razveo. Ima brata u Norveškoj, koji treba da stigne u Srbiju, kao i sestru, koja se udala i nije živela s njima - kaže komšinica.

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović