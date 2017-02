UBISTVO ĆURUVIJE Radonjić: Tijanić je bio izvor DB!

BEOGRAD - Dušan Mihajlović, bivši ministar unutrašnjih poslova, koji je juče trebalo da bude saslušan kao svedok na suđenju optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, nije se pojavio jer sud nije uspeo da mu uruči poziv na dve poznate adrese.



Sudija Snežana Jovanović juče je konstatovala i da je veće izvršilo uvid u tri iskaza sada pokojnih svedoka, među kojima je i Aleksandar Tijanić, nekadašnji direktor RTS.

Podaci u BIA



- Samo da pojasnim, Aleksandar Tijanić je bio jedan od izvora prikupljanja informacija u vezi sa ubistvom Slavka Ćuruvije. Njegov radni naziv bio je „Ford“ i ti podaci, prema mojim saznanjima, sada se nalaze u BIA - rekao je juče u sudnici optuženi bivši načelnik beogradskog centra DB Milan Radonjić. On je pojasnio da je Tijanić bio izvor informacija za DB „primenom operativnih mera“ prisluškivanja.



Iskaz Aleksandra Tijanića, koji je on dao istražnom sudiji 11. januara 2007, nije juče pročitan, ali je prema nezvaničnim informacijama, on u njemu za smrt Slavka Ćuruvije optužio režim Slobodana Miloševića.

Izostao... Dušan Mihajlović Značajan iskaz



Prema rečima branioca optuženog Radomira Markovića, advokata Vladimira Marinkova, njegov iskaz je značajan za postupak jer, prema njegovoj oceni, „pokazuje da optuženi nisu počinili krivično delo za koje se terete“.



Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. u Svetogorskoj ulici Beogradu, u haustoru zgrade u kojoj je živeo, a osim Radonjića i Markovića, za zločin su optuženi i Ratko Romić i Miroslav Kurak.



