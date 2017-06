(VIDEO) ON JE HEROJ POŽARA U LONDONU: Spasio nemoćnu devojčicu iz vatrene stihije solitera

Jedan od stanara Grenfel tornja, kog je zahvatio ogroman požar noćas, spasio je devojčicu iz zapadnog dela zgrade.

Za Skaj njuz je rekao kakve užasne stvari je proživeo tokom evakuacije iz zgrade.

"Bio sam u krevetu i hvatao me je san. Onda sam osetio miris plastike, obišao sam stan i proverio sve. Činilo se da je sve u redu. Ušao sam u kuhinju kako bih zapalio cigaretu, otvorio sam prozor i čuo jednu ženu kako govori da vatra postaje "sve veća i veća". Spomenula je dim koji je svuda.

Otvorio sam vrata i tamo video komšije. Ljudi su vrištali o vatri, a vatrogasac mi je rekao da siđem stepenicama prema dole jer evakuišu zgradu", rekao je stanar pričajući o događajima protekle noći.

"Uhvatio sam tu malu devojčicu i svoju partnerku i izašli smo iz zgrade. Neko mi je dao ovu odeću i to je to, sad sam tu. Bilo je to oko jedan sat ujutru. Ja sam na sedmom spratu, a požar je izbio na četvrtom", rekao je zasad neimenovani muškarac.

