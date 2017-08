TRAMPOV SAVETNIK ŠOKIRAO SVETSKU JAVNOST: Priča sa Severnom Korejom je predstava, ekonomski rat sa Kinom je sve za Ameriku!

Savetnik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Benon digao je prašinu intervjuom juče objavljenim u liberalnom časopisu Ameriken prospekt.

U tom razgovoru Benon tvrdi da su SAD u ekonomskom ratu sa Kinom. Benon je u istom intervjuu, piše CNN, obećao oštre trgovinske protivmere Pekingu, a napomenuo je da se u Beloj kući “svakodnevno bori sa drugim savetnicima”, aludirajući očigledno na brzinu kojom se tamo menjaju.

Benon je u istom razgovoru umanjio i nivo napetosti između SAD-a i Severne Koreje, rekavši da uprkos rastućoj krizi ne postoji vojno rešenje za Severnu Koreju. To odudara od nedavne Trampove poruke o "vatri i besu" koji čekaju režim u Pjongjangu ako odluči da napadne SAD i njene saveznice.

Izvor blizak Benonu izjavio je za CNN da on nije znao da će njegov telefonski razgovor sa urednikom Ameriken prospekta Robertom Kutnerom biti objavljen u formi intervjua.

"Intervjua nije bilo", rekao je CNN-u izvor blizak Benonu. Taj je intervju, naime, pun tvrdnji kakve javnost nije očekivala od Benona. On je bele nacionaliste, odnosno rasiste, u svetlu nereda koje su izazvali proteklog vikenda u Šarlostvilu nazvao "gubitnicima", "marginalcima" i “gomilom klovnova”.

Kutner, koji je objavio intervju sa Benonom, kaže da ovaj nije insistirao na tome da su njegove izjave tokom razgovora "of the rekord", odnosno da nisu za objavu.

"Nije postavio pitanje snima li se naš razgovor ili ne. Svi znamo da Benon nije Bambi kada je u pitanju način na koji funkcionišu mediji. On je verovatno jedna od osoba koje najbolje razume medije u Americi", rekao je Kutner.

Bannon je u tom inetervjuu najviše govorio o tome da su SAD u ekonomskom ratu s Kinom.

"U narednih 25 do 30 godina hegemon će biti ili Amerika ili Kina. Ako nastavimo ovim putem, to će onda biti Kina. Ovo sa Korejom bila je samo njihova packa. To je samo predstava", rekao je Benon koji smatra da je ekonomski rat s Kinom "sve" i da bi Amerika "trebalo da bude manijakalno koncentrisana na to".

“Nastavimo li ovako da gubimo, a sada već zaostajemo pet godina, za najviše deset godina doći ćemo do tačke da više neće biti oporavka", rekao je Benon koji od početka službe u Beloj kući zagovara tvrd stav prema Kini. Zbog toga se, kaže, neprestano tuče i unutar Bele kuće s Trampovim ekonomskim savetnicima.

(Kurir.rs/Net.hr)

Foto AP