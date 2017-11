(VIDEO) VERBALNI RAT NA BLISKOM ISTOKU: Ko diluje drogu i pere pare, a kome smeta ruski gas?

Ministar spoljnih poslova Libana Džebran Basil izjavio je da je u toku kampanja zastrašivanja te bliskoistočne zemlje.

Na sastanku sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom, libanski ministar je istakao da se Bejrut "suočio sa teškoćama na putu izgradnje stabilnosti u regionu“.

"Nalazili smo se na samom pragu prvog, u istoriji naše zemlje, potpisivanja ugovora za razvoj gasnih polja uz učešće ruskih kompanija. A sada vidimo pokušaj da se Libanci skrenu s ovog pozitivnog puta. Trenutno je u toku kampanja zastrašivanja Libana, izgradnje prepreka pod različitim izgovorima“, istakao je Basil.

Bejrut očekuje da će Moskva povećavati svoju ulogu u regionu Bliskog istoka, "da bi se završio proces formiranja balansa snaga u regionu“, jer, kako je istakao, "taj region ne može da preživi bez tog balansa“.

Bejrut se nada da će se premijer Libana Saad Hariri, koji je objavio da podnosi ostavku, danas vratiti u zemlju nakon puta u Francusku, izjavio je Basil.

"Nadamo se da će se vratiti u Liban. Važno nam je da se on vrati u Liban“, rekao je libanski diplomata. Basil je istakao da nije tražio diplomatsku pomoć Rusije u rešavanju krize u zemlji. Sada je glavni zadatak da se omogući povratak premijera u zemlju. Prema navodima medija, on danas leti u Francusku na pregovore, dodao je Basil.

"Glavno je da je to povratak premijera u Liban bez ikakvih uslova i ograničavanja njegove slobode, kako bi on mogao da donese odgovarajuću odluku (u vezi s ostavkom) u Bejrutu“, rekao je diplomata. On je izrazio nadu da će Hariri posle povratka u Bejrut ostati u političkoj areni i da će nastaviti da se bori protiv radikalizma.

Basil je dodao da Liban želi da sačuva odlične odnose sa Saudijskom Arabijom, naglasivši da je pokret Hezbolah za Liban pokret otpora protiv Izraela i da ga je libanska Vlada prihvatila radi zaštite zemlje.

"Danas se u međunarodnoj politici prodaje i kupuje mnogo toga, ali se suverenitet Libana ne prodaje i ne kupuje“, rekao je Basil i dodao da će Bejrut odgovoriti na sve pokušaje spoljnog mešanja.



Saudijski ministar spoljnih poslova Adel el-Džubeir optužio je danas Hezbolah da drži Liban kao taoca, da koristi libanske luke za trgovinu drogom, a banke za pranje novca.

"Nije moguće da naoružana paravojna formacija radi izvan kontrole vlade. Vidimo da Hezbolah koristi libanski bankarski sistem za pranje novca, luke za trgovinu drogom, vidimo da preduzimaju terorističke aktivnosti u Siriji, Bahreinu i Jemenu", rekao je saudijski ministar posle sastanka sa španskim kolegom Alfonsom Dastisom.

Prema njegovim rečima, ako se Hezbolah "ne razoruža i postane politička partija" Liban će biti "talac Hezbolaha i produžetak Irana". Džubeir je to ocenio kao "neprihvatljivo" za Rijad i za Liban.

Israel open to sharing intel with Saudi Arabia to confront Iran https://t.co/nq7tplBthS — Tribune World News (@TribuneWorld) November 17, 2017

U govoru koji je prenosio saudijski televizijski kanal "El Arabija“ libanski premijer je optužio šiitski pokret Hezbolah i Iran da potpiruju neslogu u Libanu i arapskom svetu i saopštio da se sprema atentat na njega.

Predsednik Libana Mišel Aun zatražio je od Saudijske Arabije da objasni šta onemogućava Haririja da se vrati u Liban i dodao da on treba lično da obrazloži svoju ostavku.

Lider pokreta Hezbolah Hasan Nasrula ranije je izjavio da razloge Haririjeve ostavke treba tražiti u Saudijskoj Arabiji, a Ministarstvo inostranih poslova Irana nazvalo je Haririjeve optužbe neosnovanim.

