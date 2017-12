(VIDEO) SVI PRIČAJU O ŠVAJCARSKOM SELU KOJE DAJE 25.000 SAMO DA SE DOSELITE: Ovo je prava istina o njihovoj ponudi!

Da li su ova obećanja samo način da se poveća turistički interes, ili će ljudi koji se dosele zaista dobiti toliki novac? Hajde da pogledamo dokaze...

"Imam 2.000 evra! O ne, sačekaj"

Bormida, šarmantno italijansko selo, ima samo 400 stalnih stanovnika. Takođe ima i proaktivnog gradonačelnika Danijela Galijanija, koji je tri godine podsticao opadajuću populaciju super-jeftinim poslovima iznajmljivanja. Za 50 do 120 evra za mesec dana iznajmljivao je kuće i doveo 50 novih stanovnika.

Zatim je u maju gradonačelnik zapitao glasno na Fejsbuku: zašto fondovi malih sela ne bi bili iskorišćeni za novčane bonuse od po 2.000 evra za relokaciju u ugrožene zajednice? Ideja je odmah postala viralna, i iako su sve ukazivali da se radi samo u sugestiji, priča se proširila svetom.



Ideja je postala viralna.



Više od 17.000 zainteresovanih strana kontaktiralo je seoski savet za četiri dana.

Gradonačelnik je bio prinuđen da ponovo reaguje na Fejsbuku: "Vest je pogrešno stigla do publike širom sveta", rekao je.



"Italija je divna zemlja, ali, kao i ostale, u ekonomskoj krizi ... Nažalost, nije moguće pomoći svima, ali ipak hvala na vašem interesu."



Niko nije dobio 2.000 evra, ali to bi moglo da se promeni.

Džek-pot u Pugliji (posle dve godine)

Ako ste zaljubljeni u Italiju, definitivno postoji nada.

Kandela, osunčani srednjevekovni grad u srcu Italije sa 2.700 stanovnika, takođe gubi porodice i mlade koji odlaze u veće gradove, zbog čega je lansiralo bonus šemu za privlačenje ljudi.

"Ovako funkcioniše: 800 evra za pojedince, 1.200 evra za parove, 1.500 do 1.800 evra za tročlanske porodice, a preko 2.000 evra za porodice od četiri do pet ljudi", izjavio je prošlog meseca lokalni zvaničnik Stefano Basćijaneli.



Da biste se kvalifikovali, morate se prijaviti kao stanovnik Kandele do 31. decembra 2017. godine, iznajmiti kuću i zaposliti se sa minimalnom platom od 7.500 evra.



Kako navodi CNN, šest porodica iz severne Italije već je ispunilo kriterijume.

Lokalni domar škole navodno je uzeo novac za preseljenje svoje porodice, a zahtevi su stigli čak sa Novog Zelanda.

Ipak, na sajtu jasno piše, na italijanskom jeziku. Uspešni kandidati dobiće 50 posto novca nakon prve godine života u Kandeli, i 50 odsto nakon druge godine.

Koliba u Švajcarskoj i 25.000 franaka



Albinen u kantonu Vale, švajcarski primer, predstavlja bastion spokojstva - jer tamo živi samo 240 ljudi.

Škola sela je zatvorena, a zajednica se bori za opstanak.



Kada se bude glasalo, stanovnici će verovatno podržati šemu koja nudi novčane podsticaje za privlačenje ljudi. Oko 94 osobe već su potpisale inicijalni predlog.



Zainteresovani se moraju složiti da žive u selu 10 godina i da ne budu stariji od 45 godina. Takođe moraju da izgrade ili kupe kuću vrednu najmanje 200.000 franakai ne smeju da imaju drugi dom. Stranci moraju osigurati dozvolu C za stalno švajcarsko naselje.

Za četvoročlanu porodicu bonus je impresivnih 70.000 franaka, što bi trebalo da pokrije 20 odsto stambenog depozita koji mnoge švajcarske banke traže.

Sa cifrom od 25.000 franaka po odrasloj osobi, veće procenjuje da može platiti pet do deset porodica u narednih pet godina, najviše. Ali za one srećnike koji ispunjavaju uslove, to je besplatan novac a sigurno će uživati i u pogledu na planinske masive uz doručak.

