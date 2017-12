(VIDEO) OTKRIVENA SUPER ZEMLJA: Nova planeta bolja je od naše, a možda i naseljena!

Planeta je veća od Zemlje i udaljena je od nas 111 svetlosnih godina, a nalazi se u sazvežđu Lava.

Ona kruži oko zvezde koja je "crveni patuljak" i to u Zlatkosinoj zoni (zoni koja nije ni predaleko ni preblizu zvezde) koja je savršena za nastanak života.

Još uvek treba da se utvrdi da li je planeta gasovita ili stenovita. Postoji velika verovatnoća da na njoj ima vode, i da je dovoljno topla za život.

Sigurno je da planeta ima atmosferu, a kako kruži oko zvezde to znači da ima i uslova za vodu. Jedno plus drugo vodi do zaključka da je na njoj moguć život.

Pokušavajući da izmere masu i neke druge karakteristike planete, astronomi su uočili još jednu planetu oko iste zvezde i nju su nazvali K2-18c.

"To što smo uspeli da izmerimo masu i gustinu K2-18b bilo je zadivljujuće, ali kada smo pri tom otkrili još jednu planetu, to bila je prava sreća i čudo", rekao je šef projekta Rajan Klotje.

Jedina razlika u odnosu na Zemlju, što se tiče planete "b" i onoga što se o njoj zna, je da je nešto veća od Zemlje. Postoji mogućnost da je reč o vodenoj planeti, što znači da je potpuno ili većinom prekrivena okeanom, ali sa ledenim pokrivačem na površini.

Takva je, na primer, Jupiterov satelit Evropa, koji je legendarni Artur Klark još pre skoro pola veka predvideo i koristio u svojoj trilogiji "Odiseja u svemiru". Planeta "c" najverovatnije je toliko blizu svoje matične zvezde da je previše vrela za život.



