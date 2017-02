CIA ŽELI SVETSKI RAT! SVAĐAJU TRAMPA I PUTINA: Pakleni plan političkih elita u Vašingtonu!

MOSKVA/VAŠINGTON - Političke elite u Vašingtonu i Centralna obaveštajna agencija (CIA), kao udarna pesnica vlade u senci, rade sve kako bi posvađali ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog Donalda Trampa.



Njihov cilj je da dve supersile započnu svetski rat, tvrdi Hoakim Hagopijan, bivši američki oficir i publicista.





Hoakim Hagopijan: CIA želi da Amerika i Kina započnu svetski rat (Foto: Printscreen Twitter)

- Tramp je kao kandidat obećao veliku promenu u spoljnoj politici SAD svojim najavama spasilačke i neintervenističke politike s geslom "Amerika na prvom mestu". To je trebalo da smanji mešanje te sile u poslove drugih zemalja, čime se samo polarizovao svet. Međutim, neokonzervativci su i dalje u kontroli u Vašingtonu i žele da nateraju Trampa da njegova politika bude ista kao ona koju su vodili njegovi prethodnici. Oni ne žele svet u kojem su Kina i Rusija svetske sile. Oni podstiču antitrampovske demonstracije jer žele da izbije građanski rat. Osim toga, rade sve kako bi satanizovali Putina i izazvali svetski rat - tvrdi ovaj diplomac Vest pointa.

(KURIR TV) DA LI SE RUSIJA I SAD SPREMAJU ZA 3. SVETSKI RAT? Tramp i Putin jačaju nuklearno oružje!

New Post: Neocons Use Ukraine To Reverse Trump Plan and Wage Global War, by Joachim Hagopian https://t.co/rybSv4MPhx