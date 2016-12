(FOTO) IZVUČENO TELO KAPETANA AVIONA: Pronađeno još 70 tela žrtava nesreće!

Prema rečima izvora sa lica mesta, ronioci koji učestvuju u operaciji izvlačenja tela žrtava i delova aviona, pronašli su još jedno telo, a kada su ga izvukli na površinu, na osnovu uniforme zaključeno je da se radi o Volkovu, prenosi Itar Tas.

Isti izvor je naveo da je prethodno na površinu izvučeno još 70 posmrtnih ostataka žrtava nesreće.

Za to vreme u Moskvu je jutros stigao prvi avion sa telima poginulih i počeo je proces njihove identifikacije.

The body of the captain of the crashed Tu-154 Roman Volkov identified in Sochi: https://t.co/3tKi1C5MFQ pic.twitter.com/WgYefPc6zj #Russia