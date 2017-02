(FOTO) GRČKIM VATROGASCIMA PREKIPELO: U punoj opremi razbili prozor i UPALI U MINISTARSTVO!

Pošto nisu uspeli da uđu u ministarstvo, jedna grupa vatrogasaca razbila je prozor u prizemlju i sada se nalaze u podrumu ministarstva, zahtevajući sastanak sa ministarkom Olgom Gerovasili.

Vatrogasci koji su potpisali petogodišnji ugovor 2012. godine su otpočeli štrajk širom Grčke, zahtevajući ili stalno zaposlenje ili obnovu ugovora koji im ističu sutra.

Athens firefighters gathering for a protest against more budget cuts #austerity #Greece #economy #protests pic.twitter.com/NUA6n0glgF