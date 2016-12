HAN NE DIŽE RUKE OD ANKARE: Sporazum o izbeglicama funkcioniše, dijalog s Turskom treba nastaviti

"U praktičnoj primeni funkcioniše. Finansijska ponuda EU je veoma velikodušna", rekao je on bečkom dnevniku Kurir i podsetio na to da je pre postizanja sporazuma sa Turskom marta ove godine u zimskim mesecima došlo 740.000 izbeglica, a da je od aprila do danas to bilo svega oko 20.000.

">December 27, 2016

Što se tiče zahteva Ankare za viznom liberalizacijom, on poručuje da je svih potrebnih 72 kriterijuma sa Turskom dogovoreno pre tri godine.

"Tvrditi da je EU utvrdila jednostrane kriterijume nije tačno", naglašava Han, koji veruje da je debata s Turskom o ovom sporazumu veštački pokrenuta.

"Od pokušaja puča pristupni pregovori su de fakto zamrznuti", rekao je on i objasnio da je odnos EU prema Turskoj zapravo dijalog sa zemljom koja je sused Unije. Turska je, prema njegovim rečima, u veoma nestabilnoj situaciji, uz privredu koja se pogoršava.

"Zbog tih okolnosti je u našem interesu da damo doprinos stabilizaciji Turske, a to je moguće samo kroz dijalog", zaključio je Han.

http://chats.viber.com/kurir