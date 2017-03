JEZIVA SUDBINA: Majka i ćerka (8) poginule u različitim udesima u razmaku od 30 minuta

Dve saobraćajne nesreće dogodile su se na udaljenosti od svega desetak kilometara.

"Automobil u kojem je bila majka frontalno se sudario s drugim vozilom. Samo pola sata kasnije njena ćerka prelazila je ulicu kada ju je pokosio automobil", saopštili su nadležni i dodali da su se oba udesa dogodila na istom putu, u blizini njihove kuće.

Kako se navodi, devojčica je nedavno proslavila rođendan, a stradala je nekoliko minuta nakon što je izašla iz školskog autobusa.

HEARTBREAKING: Mother, young daughter killed in separate accidents within hour in Dekalb Co. Alabamahttps://t.co/21vRiF4zTU pic.twitter.com/PrbzgXSXyx