KRVAVA SVADBA: Mladenci i 45 svatova poginulo u stravičnoj nesreći

"Najmanje 45 osoba, među kojima je bilo devetoro dece, 27 žena i devet muškaraca, poginulo je na licu mesta, dok je 24 ljudi povređeno u nesreći", rekao je gradonačelnik Anjozorobea za agenciju Sinhua.

Nastradali su, prema njegovim rečima, bili svatovi. U kombiju su bili i mladenci, kao i njihovih 70 rođaka.

#Breaking At least 45 killed in Madagascar as a lorry carrying people for wedding plunges into river https://t.co/QlMA1rsvSj pic.twitter.com/ipyfthRhBf