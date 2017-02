(VIDEO) POVRATAK GENERALA: Petreus novi Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost?

Kellogg replaces Flynn as Trump seeks national security successor https://t.co/4x3bNLq0O2 via @BryanDBender & @EliStokols pic.twitter.com/yQ7tot3AOd

">February 14, 2017

U potragu su uključeni i direktor CIA Majk Pompeo, ministar odbrane Džejms Matis, ministar za unutrašnju bezbednost Džon Keli, šef Trampovog kabineta Rajns Pribus i glavni strateg administracije Stiven Benon, saznaje portal Politiko od svog izvora.

U trci su viceadmiral Robert Harvard i bivši direktor CIA i nekadašnji komandant savezničkih trupa u Avganistanu Dejvid Petreus. Petreus se odmah posle Trampove pobede srdačno preporučio novoj američkoj administraciji i jedno vreme se o njemu govorilo kao o mogućem novom šefu Stejt departmenta.

Dejvid Petreus je poznat u srpskoj javnosti i po tome što je investicioni fond KKR (na čijem je čelu) kupio najveću kablovsku mrežu SBB. Takođe, Petreus se sastajao i sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem, kada je izrazio želju da otkupi neke od nenaplativih kredita, koje banke potražuju od firmi iz privatnog ili državnog sektora, a ne mogu da ih naplate, a gde spadaju i dugovi tajkuna. Na taj način bi ušli u vlasničku strukturu firmi jer kupovinom nenaplativih kredita firmi stekli bi deo vlasništva firme koja se zadužila kod banke, a nije mogla da servisira svoje obaveze.

(VIDEO) RAZUMELI GA ZBOG ŠVALERKE: Bivši šef CIA ipak ne ide na robiju zbog odavanja tajni u krevetu

Međutim, "proslavio" se po tome što je bio akter najvećeg seks-skandala 2012, koji je izbio kad se otkrilo da se švalerisao s novinarkom Polom Brodvel, koja je napisala njegovu biografiju. Ljubomorna novinarka slala je preteće poruke Petreusovoj prijateljici Džil Keli jer je mislila da su njih dvoje ljubavnici. Morao je da podnese ostavku na mesto prvog čoveka CIA, ali ipak je uspeo da izbegne robiju zbog odavanja tajni.

Dejvid Petreus sa Polom Brodvel (Foto: AP)

Tramp je primio Petreusa u Kuli Tramp na Mehnetnu krajem novembra prošle godine i ostao je s njim u višečasovnom razgovoru.

Just met with General Petraeus--was very impressed!