SMRTI POLITIČARA: Odlazak Kastra, Karimova i Glena

VAŠINGTON - Protekla godina bila je vrlo nesrećna imajući u vidu da nas je napustio veliki broj ličnosti koje su obeležile epohu.



Među onima čija je smrt odjeknula kao grom iz vedra neba svakako je Fidel Kastro, vođa Kubanske revolucije i čovek koji je dominirao svetskom politikom.



Trn u oku SAD



Preminuo je 25. novembra u 91. godini. Bio je ikona komunizma i trn u oku susednoj Americi. Preživeo je čak 638 pokušaja atentata, a sa vlasti se povukao 2008. i predao je bratu Raulu. Kubanci su devet dana žalili za voljenim liderom, pre nego što je njegov pepeo pohranjen u grob izrađen od komada granita.



Islam Karimov, prvi predsednik Uzbekistana, preminuo je 2. septembra, nakon više od četvrt veka na vlasti u bivšoj sovjetskoj republici. Rođen je 1938. i odrastao je u sirotištu, ali je uspeo da završi studije mehanike i ekonomije i dođe do najviših funkcija u Komunističkoj partiji, a zatim je postao i predsednik Uzbekistana.



Šimon Peres umro je 28. septembra u 94. godini, dve nedelje posle moždanog udara. Bio je i premijer i predsednik Izraela, a tokom sedam decenija duge političke karijere bio je na skoro svim značajnim funkcijama u zemlji.



Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Butros-Gali preminuo je 16. februara u 93. godini. Prvi Afrikanac na čelu UN rođen je 1922. i potomak je čuvene koptske porodice iz Egipta. Bio je na čelu UN od 1992. do 1996, u vreme dramatičnih promena na svetskoj političkoj sceni. Jedini je generalni sekretar koji je služio samo jedan mandat, a razlog je taj što su SAD blokirale njegov izbor, i to zbog sukoba s Bilom Klintonom.



Odlazak astronauta



Eli Vizel, dobitnik Nobelove nagrade za mir, koji je preživeo strahote Holokausta, preminuo je 2. jula u 88. godini. Ceo život je posvetio borbi da se čuva sećanje na žrtve nacista u Drugom svetskom ratu.



Džon Glen, američki astronaut koji je 1962. prvi obleteo Zemlju a 1998. postao najstariji čovek u svemiru, preminuo je 8. decembra u 95. godini. On se 1965. godine povukao iz vojske i dao otkaz u NASA, a onda je postao senator.



Bivša prva dama SAD Nensi Regan preminula je 6. marta u 94. godini od srčanog udara.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Reuters,Foto: Profimedia