TRAMP: Ako je Putin ubica, ni Amerika nije nevina!

U delovima intervjua, koji su danas objavljeni, Tramp je na pitanje da li će se slagati sa Putinom, rekao da to još ne zna, preneo je AP.

"Poštujem mnoge ljude, ali to ne znači da ću se sa njim slagati. On je lider svoje zemlje. Kažem da je bolje sarađivati sa Rusijom nego ne sarađivati. A ako nam Rusija pomogne u borbi protiv Islamske države... i islamskog terorizma širom sveta - to je dobro", rekao je Tramp.

"Da li ću se slagati sa njim? Nemam pojma", dodao je on.

Novinar Bil O'Rajli, koji je vodio intervju, zatim je izrekao sledeću upadicu o Putinu: "Ali on je ipak ubica. Putin je ubica".

Tramp je na to odgovorio: "Ima puno ubica. Mi imamo dosta ubica. Šta mislite, da je naša država tako nevina?", zapitao je Tramp.

AP konstatuje da iz objavljenog dela intervjua nije jasno da li je Tramp to dalje obrazložio ili je kasnije stavio u širi kontekst. Intervju američkog predsednika za TV Foks biće u potpunosti objavljen večeras.

FOTO: Reuters

Trampova izjava već je naišla na kritike u redovima njegovih republikanaca, navodi AP. Lider republikanske većine u Senatu, Mič Mekonel, izjavio je za CNN da se na može staviti znak jednakosti između načina na koji se ponaša Rusija i načina na koji se ponašaju SAD.

"Amerika je izuzetna, Amerika je drugačija, mi se ni na koji način ne ponašamo kao Rusi. Mislim da ovde postoji jasna razlika koju svi Amerikanci razumeju", rekao je on.

Potpredsednik SAD Majk Pens demantovao je da je Tramp napravio lažnu paralelu između Putina i američkih lidera, dodajući samo da on želi da resetuje odnose Vašingtona i Moskve, kako je to obećao u izbornoj kampanji, preneo je AP.

"Ako budemo u stanju da sarađujemo sa Rusijom u uništenju Islamske države i suprostavljanju radikalnom islamskom terorizmu, to će biti dobro. U Trampu imate predsednika koji će vise gledati u šoferšajbnu nego u retrovozor", rekao je Pens u intervjuu za NBC.

(Tanjug)

