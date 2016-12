TRAMP O PUTINOVOJ ODLUCI DA NE PROTERUJE AMERIČKE DIPLOMATE: Znao sam da je mnogo pametan!

Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp pohvalio je odluku ruskog predsednika Vladimira Putina da ne posegne za odmazdom zbog novih američkih sankcija protiv Rusije, dodajući da je sramno to što se dešava u poslednjim danima mandata odlazećeg predsednika Baraka Obame.



Tramp je napisao: Veliki potez. Oduvek sam znao da je mnogo pametam!

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!