Jejts je na funkciju postavljena u vreme administracije bivšeg predsednika Baraka Obame.

Ona je smenjena sinoć nakon što je naložila pravnicima Ministarstva pravde da ne brani Trampovu kontraverznu izvršnu uredbu o imigrantima.

Bela kuća je saopštila da je Jejts "izdala Ministarstvo pravde jer je odbila da primeni pravnu uredbu koja ima za cilj da zaštiti građane SAD", prenele su agencije.

U saopštenju se navodi da je Jejts "slaba po pitanju zaštite granica i veoma slaba kada je reč o ilegalnoj imigraciji".

"Pozivanje na strožije provere pojedinaca koji dolaze iz sedam opasnih mesta nije ekstremno. Ono je odgovorno i neophodno", ističe se u saopštenju.

Pošto je Tramp razrešio Jejts dužnosti, na tu funkciju imenovao je Dejnu Boentea, tužioca iz istočnog okruga Virdžinije.

. @POTUS has named Dana Boente, US Attorney for the Eastern District of VA as Acting Attorney General. Sally Yates has been relieved.

">January 31, 2017

Očekuje se da će Trampovog kandidata za državnog tužioca odnosno u američkom sistemu i ministra pravde, senatora iz Alabame Džefa Sešnsa uskoro potvrditi njegove senatske kolege.

Nešto ranije, Jejts je napisala pismo pravnicima svog ministarstva u kome je poručila: "Moja odgovornost je da obezbedim da su stavovi koje zauzimamo u sudu dosledni sa obavezom ove institucije da uvek tražimo pravdu i zalažemo se za ono što je ispravno", navodi Glas Amerike.

">January 30, 2017

Bivši predsednik Barak Obama imenovao je Jejts na mesto zamenice državnog tužioca odnosno ministra pravde 2015, a Trampova administracija ju je pozvala da ostane na tom položaju dok Senat ne potvrdi novog ministrra pravde.

Na pres konferenciji u Beloj kući u ponedeljak, portparol Bele kuće Šon Spajser ponovo je branio Trampovu zabranu ulaska putnicima iz sedam zemalja, ističući da je njom pogođen samo delić ljudi koji su ušli na američku teritoriju od petka, kada je mera uvedena.

Predsednik Donald Tramp je u nizu tvitova u ponedeljak ujutru naveo da mu je sekretar za unutrašnju bezbednost Džon Keli rekao da se „sve odvija dobro uz sasvim malo problema“. On je dodao da su „velike probleme na aerodromima“ izazvali kvarovi na kompjuterima avio-kompanije Delta, demonstranti i „suze“ senatora Čaka Šumera, vođe senatske manjine.

Šumer je u nedelju jedva zadržavao suze dok je pozivao Trampa da povuče svoju uredbu.

Primena mere je dovela do konfuzije na američkim aerodromima, gde su u nekim slučajevima građani sa zelenim kartama bili zadržani na ispitivanju pre nego što im je dozvoljen ulazak u zemlju.

Državni tužilac američke države Vašington Bob Ferguson najavio je juče da će tužiti Donalda Trampa zbog izvršne uredbe o imigraciji.

Ferguson je prvi državni tužilac koji je najavio zakonski postupak protiv Trampove administracije zbog jedne od njenih odluka, navodi AP.

Ferguson je bio među 16 državnih tužilaca koji su ocenili da je Trampova odluka "neamerička i nezakonita".

The Democrats are delaying my cabinet picks for purely political reasons. They have nothing going but to obstruct. Now have an Obama A.G.