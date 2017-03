(VIDEO) NOVA UZBUNA U VAŠINGTONU: Muškarac sa auto-bombom ispred Bele kuće, blokirane ulice!

Tajna služba navodi da je neidentifikovani vozač pritvoren nakon što se vozilom približio kontrolnom mestu, ali ne spominje se eksplozivna naprava. Obližnje ulice oko Bele kuće odmah su zatvorene.

Čuju se policijske sirene , a automobili mkruže okolnim ulicama.

To je incident vezan uz Belu kuću u istom danu. Najpre je muškarac uspeo da preskoči ogradu vrta Bele kuće u noći sa petka na subotu i on je priveden.

On the other sides of the White House--15th and F likely near where the driver attempted to get onto the White House grounds. pic.twitter.com/s1qb1KyHQe