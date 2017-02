(VIDEO) BESNI OLUJA U BRITANIJI: Odnela prvu žrtvu, život na ostrvu BLOKIRAN

Ona je bila povređena u mestu Vulverhempon, 225 kilometara od Londona, saopštili su lokalni medicinski zvaničnici.

#uk #stormdoris - storm damage in #Liverpool - photos courtesy of my nephew, Michael Hughes... pic.twitter.com/0DIvrMuHHD — MeteoGib (@MeteoGib)

">February 23, 2017

Zbog kiše, snega i jakog vetra iz vazdušnog sistema nazvanog “Oluja Doris” zatvoreni su putevi, otkazani letovi i obustavlje železnički saobraćaj sa železničke stanice Euston, koja spada u najveće terminale u Londonu.

Otkazano je 10 letova sa londonskog aerodroma Hitrou, jednog od najvećih u Evrpi, saopšteno je iz tog aerodroma.

Storm Doris, Epping wakes up to the aftermath https://t.co/DFSE7GxEGD pic.twitter.com/RoxOhwv4Cj — LAWLOR TAXIS EPPING (@LAWLORS_EPPING)

">February 24, 2017

Zbog oluje je čak odloženo i snimanje poznate britanske serije “Coronation Street”.

Big waves at Porthcawl #UK today, thanks to Anthony Mitchell @AyalemPhoto #StormDoris #StormHour pic.twitter.com/XQSpLBFGHY — #StormHour (@StormHour)

">February 23, 2017

Meteorolozi kažu da je u Velsu zabeležena brzina vetra od preko 100 kilometara na čas, navodeći da se njegovo slabljenje očekuje tokom dana.

http://chats.viber.com/kurir