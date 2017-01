(VIDEO) 10 NAJBIZARNIJIH DETALJA SA INAUGURACIJA AMERIČKIH PREDSEDNIKA: Od Vašingtona do Trampa

1. Najkraći inauguracioni govor od 133 reči održao je Džordž Vašington 1793, a najduži Vilijem Harison, deveti predsednik SAD, koji je 1841. pričao skoro dva sata. Govor se sastojao od 10.000 reči. Dan je bio veoma hladan, a Herison nije nosio ni kaput ni šešir, pa je nakon mesec dana u Beloj kući umro od upale pluća.

2. Lindon Džonson, 36. po redu lider države jedini je predsednik koji je inaugurisan u avionu – preuzeo je funkciju odmah nakon ubistva Džona Kenedija.

3. Inauguracija Kalvina Kuldidža je prva koja je uživo prenošena putem radio talasa, dok je prvi TV prenos bio 1949, tokom Trumanove inauguracije.

4. Tela otrovanih golubova popadala su po putu kojim je trebalo da prođe parada tokom zakletve Ričarda Niksona.

5. Predsednik Džon Kvinsi Adams obio je da položi zakletvu na Bibliji, smatrajući da se to protivi sekularnom karakteru države. Umesto toga, tokom zakletve, ruku je držao na zakonu.

6. On je takođe bio prvi predsednik koji je zakletvu položio noseći duge pantalone.

7. Na drugom inauguracionom balu Julisica Granta bilo je toliko hladno da se zamrzla hrana, gosti su plesali u kaputima, a specijalno doneti kanarinci pomrli.

8. Dejvid Rajs Ečinson je bio 12. predsednik Amerike poznat kao "predsednik na dan", jer Zakari Tejlor, koji je bio izrazito religiozan čovek, nije želeo da stupi na funkciju u nedelju.

9. Ričard Nikson dao je zakletvu sa rukama položenim na dve Biblije, dok Teodor Ruzvelt, 26. predsednik, nije položio ruke ni na šta.

#PotusGeeks series on Inaugural Addresses looks at Theodore Roosevelt's inauguration in 1905 https://t.co/W0so1Mnqff pic.twitter.com/xjxLVnEzRz