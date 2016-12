(VIDEO) NAPRAVILA BIZNIS OD SVOJE TRUDNOĆE: Nećete verovali kako žena zaradi i po 200 dolara dnevno!

Ona je od ovog "posla" platila studentske dugove, azaradila je prodajući pozitivne testove na trudnoću po 30 dolara komad.

">December 23, 2016

"Jasno je samo po sebi: Trudna sam šest meseci i prodajem pozitivne testove na trudnoću. Kupujete li ga zbog zabave, šale ili ucene MENE NE ZANIMA", napisala je u oglasU studentkinja, koja svim svojim klijentima naglašava da je diskretna.

"Ponekad zaradim i do 200 dolara na dan. Treba mi ovaj novac. Prvi put sam čula za ovu praksu od jedne žene na "Craigslistu" koja je tako za 30 dolara kupila pozitivan test", piše studentkinja.Kaže da je do sada već mnogo ljudi kontaktiralo i da mnogi dolaze iz udaljenih krajeva do nje.

Za nju je kaže to samo posao kao i svaki drugi. Pravnici međutim kažu da se ovakva praksa može da bude i krivično delo prevare ili ucene. Oglas je, nakon što je priča izašla u javnost skinut sa interneta.

