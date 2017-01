(VIDEO) OVO JE SVET S NESTRPLJENJEM ČEKAO: Evo o čemu su razgovarali Putin i Tramp

Dvojica lidera su se dogovorili da rade na određivanju vremena i mesta njihovog sastanka, prenosi Rojters ističući da su se lideri Rusije i SAD dogovorili da budu u redovnom kontaktu.

Kremlj je naveo da nije bilo pominjanja ublažavanja sankcija SAD protiv Rusije.

Video of #Trump talking on the phone with world leaders has emerged pic.twitter.com/ZrlPHEQX2w

">January 28, 2017

Navodi se da je Putin čestitao Trampu na izboru za američkog predsednika, kao i da je tokom prvog razgovora vladala atmosfera obnove i poboljšanja američko-ruske saradnje.

Kremlj je naveo i da su se Putin i Tramp saglasili da je prioritet ujedinjenje napora u borbi protiv međunarodnog terorizma.Navedeno je i da su se Putin i Tramp izjasnili u korist koordinisanja ruskih i američkih akcija zarad pobede u borbi protiv takozvane Islamske države i drugih terorističkih organizacija u Siriji.

Kremlj je objavio da su Putin i Tramp naglasili važnost obnove trgovine i ekonomskih veza između dve zemlje, od kojih obe imaju koristi.Tramp je pozvao danas Putina, što je njihov prvi zvaničan kontakt.

">January 28, 2017

"Posle razgovora s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koji je trajao 45 minuta, predsednik SAD sada razgovara telefonom s trećim od pet lidera - predsednikom Rusije Putinom", napisao je prethodno portparol Bele kuće Šon Špajser na svojoj stranici na Tviteru.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C