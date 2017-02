(VIDEO) SLOVAKINJA SPALILA KURAN I PRETILA MUSLIMANIMA: Htela da uh lovi kao divljač

Slovakinja je muslimanima pretila da će ih loviti kao divljač, žene, decu, i ubijati jer su "gori od šuge" i ne umeju da se prilagode slovačkom društvu.

"Narodna kriminalistička agencija optužila je 24-godišnju ženu za zločin izrade ekstremističkih sadržaja i pozivanje na nasilje protiv grupe građana, za vređanje naroda, rase i vere, kao i za podsticanje nacionalne, rasne i verske mržnje", rekla je slovačkoj agenciji TASR portparol policije Denisa Balogova.

Devojka iz Rožemberoka na severu Slovačke postavila je na svoj profil na Fejsbuku video na kome prikazuje knjigu s napisama Kurana na engleskom a zatim kako cepa iz nje stranice, mokri na njih i na kraju ih pali, a u pozadini je nacionalna slovačka zastava.Video snimak prati tekst u kome za muslimane kaže da su zaraza gora od šuge i poručuje im da u Slovačkoj nemaju šta da traže kad nisu u stanju da se prilagode, kao i da kreće u hajku na njih i loviće ih i ubijati.

"Ko god proba da me zaustavi loše će proći. Neće me niko zaustaviti i ići ću na svakog muslimana", napisala je Slovakinja. Za krivična dela za koja je optužena preti joj prema slovačkim zakonima do šest godina zatvora, kazala je Balogova.Slovačka je u jeku izbegličke krize odbila da prima muslimane i zbog kvota tužila sudu Evropsku uniju, dok je svoju malu muslimansku zajednicu stavila pod poseban obaveštajni nadzor. Kako je jenjavao migracijski talas slovački zvaničnici počeli su da priznaju da oko 5.000 slovačkih muslimana ne predstavlja ni pretnju ni problem.

Slovački ministar unutrašnjih poslova Robert Kalinjak kao prvi slovački zvaničnik odao je priznanje maloj integrisanoj slovačkoj islamskoj zajednici i rekao da bi takve muslimane poželele mnoge zemlje.Kalinjak je slovačkoj agenciji TASR rekao da je zajednica od oko 5.000 muslimana u Slovačkoj umerena, da su dobro integrisani u slovačko društvo i da predstavljaju u mnogim oblastima doprinos, a pohvalio je njihovu saradnju s policijom kada prete teroristički napadi.

"Naravno da bez saradnje ne bi išlo. Tu je zvanična i nezvanična saradnja. Slovačka islamska zajednica je umerena, takva kakvu bi poželeli u mnogim zemljama", rekao je Kalinjak.

(Beta)

