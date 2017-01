(VIDEO) TRAMPOVA POBEDA ZAPISANA JE U ZVEZDAMA: Poslat je da se obračuna sa đavolom!

Donald Tramp rođen je 14. juna 1946. Numerolozi su izračunali da ako se krene napred 70 godina od tog datuma, to dovodi do 14. juna 2016. godine, a ako se krene napred još 7 meseci to dovodi do 14. januara 2017. godine, a ako se krene napred još 7 dana to dovodi do 20. januara 2017. godine, dana Trampove inauguracije!

Prvi njegov puni predsednički dan je 21. januar. Dakle, to znači da je Donald Tramp bio star 70 godina, 7 meseci i 7 dana kada je postao predsednik SAD. Zanimljivo je da se to dogodilo tokom 5777. godine po hebrejskom kalendaru.

Ove “slučajnosti” prvi je otkrio na Fejsbuku korisnik pod imenom Alison Keli. Postoji još jedno proročanstvo koje je izrekao pastor Kim Klement, poznat kao “pevajući prorok”, pre nego što je umro 23. decembra, samo 15 dana nakon što je Donald Tramp osvojio izbore. Naime on je predvidio Trampovu pobedu još davne 2007. godine.

Inače sedam se oduvek spominje kao pozitivan, sveti broj. U mnogim religijama i civilizacijama imamo ovaj broj sa jakom simbolikom.

Svet je stvoren za sedam dana, sedam je nebesa, sedam gora i mora u pričama. I popularna mitologija voli ovaj broj, pa imamo i sedam patuljaka. I u onim najstarijim civilizacijama je imao moć: u Egiptu je bio simbol večnog života, kod Sumerana simbolizuje božanstvo. Kod Maja sedam je simbol Velikog Medveda.

Dakle, sedam je moćan, sveti broj, ajoš moćniji kada je u nizu. Popularna astrologija poručuje da ako sanjate niz 777, to je pozdrav anđela, i mnoga čuda vam se ostvaruju, a mnoga su pred vama. Ne zaustavljajte se u vredno radu i znajte, da će vaš san postati stvarnost. Ovaj broj je vrlo pozitivan znak, koji upozorava, da će možda stići i nova čuda.

A kako je sedam potpun, božanski broj, to je broj koji nose oni koji dolaze od Boga, oni koji bi trebali da pobede đavola, sve one s sa “žigom zveri”. Oni su potpuni, i savršeni, i protivteža svemu što je protiv Boga. Oni su mesije, koje će spasiti svet, kaže jedno od tumačenja.

