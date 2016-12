ZLA SUDBINA: Vraćali se u razrušeni Alep, a onda ih je pogodila eksplozija

Kako prenosi AP, eksploziju je izazvala naprava ostavljena u jednoj školi, a izveštač televizije Al-Manar rekao je da je usmrćeno najmanje tri osobe.

Explosion rocked eastern #Aleppo as some residents were returning to homes after government assumed full control of the city, @AP reported. pic.twitter.com/hYLVtzFvv1