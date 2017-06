MILO UDARIO NA PUTINA: Bukti diplomatski rat Rusije i Crne Gore, evo kako bi mogao da se završi!

Na prvi pogled je možda čudno, ali definitivno postoji "rat" između Crne Gore i Rusije. Počelo je ulaskom Crnogoraca u NATO alijansu, a gde će biti kraj, to još niko ne zna.



Korak dalje u lošim odnosima Mila Đukanovića i Vladimira Putina otišla je Crna Gora formiranjem liste "persone non grata" i na njoj se nalazi 149 ruskih i ukrajinskih državljana, koji su učestvovali ili su podržavali "agresiju na Ukrajinu i nasilnu aneksiju Krima". Na poslednjoj crnoj listi nalaze se i potpredsednik ruske Vlade Dmitrij Rogozin, generalni sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev i predsednik Čečenije Ramzan Kadirov, ali i zamenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak i tajkun Konstantin Malofejev.



To je, reklo bi se, osveta Putinu zato što je njegova administracija zabranila ulazak u zemlju premijeru Dušku Markoviću, predsedniku Skupštine Ivanu Brajoviću i lideru DPS-a Đukanoviću.



Da ovaj sistem funkcioniše, potvrđeno je deportacijom Miodraga Vukovića, bliskog Đukanovićevog saradnika. Nakon što je zadržan na aerodromu u Moskvi i deportovan za Tivat kao persona non grata, crnogorski poslanik je oštro reagovao i podstakao Ministarstvo spoljnih poslova da od ruskih kolega traže spisak nepoželjnih osoba, kako bi se izbegla neprijatna situacija.

"Tih deset sati je bilo kompromitujuće za jednu veliku silu kakva je Rusija, koja je pokazala silu i strogoću, ne prema Mišku Vukoviću, niti oni znaju ko je Miško Vuković, nego prema jednoj državi i njenom narodu. To je poruka koju su poslali i to je ono što me, kao čoveka veoma vređa, a kao političara zabrinjava", izjavo je Vuković.



Ovakav Putinov postupak i ne čudi, jer zvanična Moskva već duže vremena vrši pritisak na Crnu Goru zbog pristupanja NATO. Podgorička Pobjeda je pisala da Rusi nemaju obavezu, ni nameru da obelodanjuju listu nepoželjnih osoba iz Crne Gore, ali saznalo se da nisu dobrodošli svi članovi Vlade i poslanici parlamenta. Čak i socijaldemokratske predvođene Rankom Krivokapićem, koji su glasali za Protokol o pristupanju NATO, ali i direktori većih državnih kompanija. Proveravani su i poslanici opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, međutim, oni su dobili zeleno svetlo, što je potvrđeno njihovom posetom Moskvi pre dve nedelje.

Sankcije Rusiji

Kada je Crna Gora uvela Rusiji sankcije pre tri godine, javnost, ali i tamošnja diplomatija, reagovala je sa podsmehom. Mnogo jači udar osetila je Đukanovićeva ekonomija, i juče je reagovala Federalna služba za nadzor zaštite potrošača i zaplenila u Moskovskoj regiji 16.200 boca vina proizvođača “13. jul Plantaže” iz Podgorice, jer su u 24 uzorka pronađeni pesticidi i plastifikatori u većim koncentracijama. Ova služba je 26. aprila zabranila uvoz svih proizvoda “Plantaža” i tada je odlukom moskovskog Gradskog arbitražnog suda oduzeto 15.500 boca vina.



"Nije tajna da se Crna Gora pridružila sankcijama EU protiv Rusije, uključujući i onima personalne prirode. Uvek smo govorili da zadržavamo pravo da preduzmemo reciporcitetne mere, kao što je praksa u diplomatiji. Crnogorska strana će dobiti relevantna pojašnjenja", navela je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Propaganda protiv crnogorskog turizma



Ruska državna televizija mesecima unazad vodi propagandni rat protiv crnogorskog turizma. U prilogu o "Jednom koraku Crne Gore od NATO", emitovanom uoči ratifikacije ulaska Crne Gore u NATO alijansu u američkom Senatu, državni TV kanal Rusija naverlo se da u Crnoj Gori danas "žestoko potiskuju protivnike ulaska u NATO" i da je to "već uticalo na investicionu klimu".



"Ruski biznis napušta zemlju, turizam nazaduje, a oslobođeno mesto veoma brzo zauzima kriminal. Gubimo Crnu Goru", navodi se u prilogu TV Rusija.



I TV Zvezda, glasilo ruskog Ministarstva odbrane, u martu je emitovalo reportažu "Kriminal, minska polja i infektivne bolesti: Zašto Crna Gora postaje opasna za turiste". Tada je rečeno da se Crna Gora smatrala "jednom od najprivlačnijih zemalja za turizam", zbog neverovatne lepote, predivnih plaža, dobre klime, i razvijene infrastrukture, ali da je "u poslednje vreme situacija počela da se menja".

(Kurir.rs/ Blic)

Foto: Fonet/ AP