(VIDEO) OVO JE HRVATSKI ČERNOBIL: Crno brdo kod Zadra gotovo jednako opasno kao nuklearka

Horizontom u plodnim Ravnim Kotarima u zadarskom zaleđu dominira veliko crno brdo. Ali ono nije prirodnog porekla već se radi se o gotovo 200 hiljada tona opasnog otpada, otkriva emisija Provjereno RTL televizije.

Meštani sela Biljane Donje kod Zadra protestovali su pre tri godine. Zahtevali su da se iz njihovog susedstva ukloni tzv. "crno brdo".

Više 3.600 okolnih meštana potpisali su peticiju ne bi li se ovih 200 hiljada tona otrovnog industrijskog otpada preselilo odavde. Ali, još uvek bezuspešno. Danas, tri godine od protesta i sedam godina otkad je nastalo, Crno brdo još uvek tamo.

Pa to je najrazvijeniji kraj Ravnih kotara, sa poljoprivredom i sa svim. Ja mislim da neće dobro doneti, a loše hoće sigurno, a da smo mi mogli do nekoga, do Vlade doći, pa oni svi znaju za to, ali nema lokacije gde će je smestiti – tvrdi Sveto, stanovnik Biljana Donjih.

Godine 2009. grad Šibenik je odlučio da sanira prostor na kojem se nalazio TEF. fabrika elektroda i ferolegura.

Naime, ovde se nekad nalazila fabrika elektroda i ferolegura, prostirala se na 272 hiljada kvadratnih metara, samo deset minuta od centra Šibenika. Danas, nakon ekološke sanacije u koju je Grad Šibenik uložio milione, ovaj prostor se naziva posebnim investicijskim potencijalom za grad Šibenik.

A da bi Šibeniku svanulo, Biljanima Donjim je moralo da se smrkne, pa je tako nepoželjni otpad prevezen u susednu, Zadarsku županiju, piše rtl.hr.

"Svi su ogorčeni ovde, svi su ogorčeni, ko to doveze ovde, pogotovo u ovim ravnim kotarima, ko to može?! Samo čovek", priča stanovnik Zoran Krišto.

Taj čovek se zove Sadik Čolić, direktor tvrtke MLM d.o.o. Sedište firme MLM nalazi se u Zagrebu.

Dakle, 110 godina je TEF odlagao industrijski otpad u more i priobalje, zatim je Ministarstvo zaštite okoline dalo nalog TEF-u da taj otpad pretvori u sekundarnu sirovinu, ako je ikako moguće. Konsultovali su razne firme i pre mene sedam, tačno sedam različitih firmi je pokušalo da to uradi- tvrdi Sadik.

U javno dostupnim dokumenatima Vlade RH može se pročitati kako se sve ove godine spomenuto brdo vodi isključivo kao otpad. Gospodin Sadik tvrdi kako se ne radi o ničem opasnom jer su tako pokazale analize koje su radili. Na upit o analizama, gospodin Sadik je doneo veliku sportsku torbu sa dokumentima u kojoj se, kako kaže, nalaze analize koje su rađene.

Postoje sa druge strane i oni koji imaju analize u kojima tvrde da je ovo mesto opasno po ljude.

"Mi smo svojim novcem poslali analizu u Tibingen, u jednu poznatu firmu Eurofins, koja je dokazala da postoje ugljovodonici, aromatični ugljovodonici koji su kancerogeni, mnogo, mnogo puta veći, i 20 puta veći od dozvoljenog u prirodi, to je potvrdila i firma ANT iz Zagreba i konačno, dobili smo od Ministarstva poljoprivrede potpisano od pomoćnika Ministra, Dražena Kurečića, gde su oni dali taj materijal u Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, koji je treći put potvrdio da se radi o kancerogenom materijalu", objasnio je Zdravko Belušić iz Eko-udruženja "Ravni kotari".

Upravo zbog tih nalaza meštani Biljana Donjih i okoline, već godinama pokušavaju pridobiti pažnju svih mogućih institucija ove države.

Prema postojećoj dokumentaciji inspekcije Ministarstva zaštite okoline u periodu od 2010. do 2011. u Biljane Donje je dovezeno 140 hiljada tona štetnog materijala, koju Čolić naziva agregatom kamena, a u dokumentima Ministarstva se koriste termini "materijal" i "stvar", s obzirom da: "Uprkos tvrdnjama direktora trgovačkog društva MLM group o mogućnostima korišćenja tog materijala, navedeni materijal sa predmetne lokacije nije do sada korišćen u građevinarstvu", piše rtl.hr.

Ali Sadik Čolić, čini se, ima svoju istinu. Tvrdi kako nikad nije dobio nalog ministarstva za saniranje otpada te da je tri puta nedeljno u komunikaciji sa Ministarstvom za zaštitu okoline. "Oni za svaki naš potez dobiju kompletnu dokumentaciju, za odvoz ovih 800 tona svu dokumentaciju su dobili", tvrdi gospodin Sadik.

Iz Ministarstva zaštite okoline su odgovorili potpuno drugačije. "Do sada je sproveden niz inspekcijskih nadzora te je zbog utvrđenih nepravilnosti izricano i poduzimano više mera – naložene su mere za prekrivanjem, izdato je Rešenje o uklanjanju otpada sa lokacije, odgovornoj osobi firme je izrečena novčana kazna zbog ne postupanju po rešenju za uklanjanje otpada", stoji u saopštenju.

Vlasnik zemljišta na kojem se nalazi ovo brdo, nije želeo da javno govori o ovoj temi, za koju kaže da mu je prouzrokovala i previše problema koje nije očekivao. Upravo informacija da se ovo brdo nalazi na privatnom zemljištu, poslužila je kao argument županu Zriliću da se ne može ništa poduzeti protiv MLM groupe, tvrdi Belušić.

Smešno, on je rekao nismo mogli da sprečimo dovoz toga zato jer je to odavde potpis privatno zemljište, na što sam mu ja ironično rekao da onda ja mogu na svojoj zemlji uzgajati marihuanu, ili od Francuza uzeti nuklearni otpad pa ga stavljati – tvrdi gospodin Belušić.

Dugogodišnji gradonačelnik Benkovca, Branka Kutije je je priču o Crnom brdu nazvao – političkom kampanjom, u kojoj on više neće učestvovati, ali je dostavio dokumentaciju o ovom slučaju.

I u toj dokumentaciji se nailazi na argument privatnog zemljišta kao razlog zašto MLM-u lokalne vlasti ne mogu ništa.

Iz Hrvatskih šuma potvrdili su da su dobili nepravosnažnu presudu, ali i da do pravosnažne nije ni došlo – zbog zastare predmeta. Sadik Čolić sve optužbe odbacuje, tvrdeći da se eko aktivisti podmeću otrovno ulje u odloženi materijal kako bi njega onemogućili da ga proda, piše rtl.hr.

