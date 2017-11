O OVOM VIDEU BRUJI CEO BALKAN! GASTARBAJTER PORUČIO: U Nemačkoj nemamo ustaše, četnike ni balije, pa zato i idemo napred!

Kanal "Život van granica" uglanom sadrži savete i preporuke z aone koji imaju nameru da krenu "trbuhom za kruhom" iz Hrvatske, ali i čitavog Balkana, u Nemačku - kako se snaći, kako dobiti vizu, gde odsedati...

Video "Zašto smo otišli i zašto odlazimo" izazvao je lavinu komentara u čitavom regionu pre svega zbog svoje iskrenosti, ali i činjenice da ruči neke stereotipe o tome kako izgleda "život preko".

"Vi koji sve znate o Nemačkoj, nemojte ljudima govoriti koliko se tu radi, nemoj, majke ti. Ne radi se po celi dan. Radio sam tri puta više u Hrvatskoj, samo ne znam za šta sam radio", kaže ovaj Hrvat.

"Živi se i radi normalno, niko nam ne viri preko plota da bi saznao što se to kod mene događa. Nikog ne zanimaš dok radiš i živiš pošteno. Ne priča se o policiji, mitu, korupciji. Možda najbitnije, nema ustaša, četnika ni balija, pa zato i idemo napred. Nema onih koji seju mržnju. Pa, ako je to moralo biti u tuđem dvorištu, neka je", dodao je on.

